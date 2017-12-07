Посетителям выставки «Дни Дальнего Востока в Москве» расскажут о перспективных вакансиях Камчатского края

07.12.2017 12:34:32 (GMT+12)
Камчатский край примет участие в Ярмарке вакансий, которая пройдёт в столице в период с 14 по 16 декабря в рамках выставки «Дни Дальнего Востока в Москве». Гости мероприятия узнают о перспективах трудоустройства на Камчатке, востребованных профессиях и преимуществах работы на дальневосточных предприятиях. Об этом сообщила заместитель руководителя агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края Ольга Леушина.
«На сегодняшний день в банке данных вакансий службы занятости населения Камчатского края зарегистрировано более 5000 вакантных рабочих мест, в том числе для специалистов, которые не могут быть замещены работниками из числа жителей Камчатского края. Мы надеемся, что в рамках ярмарки наши вакансии найдут своих потенциальных работников из других субъектов РФ, - сказала Ольга Леушина. -Посетить нашу информационную зону мы приглашаем молодых выпускников, студентов, которые уже сегодня задумываются о месте будущей работы, а также начинающих и опытных специалистов».
На ярмарке запланирована презентация наиболее востребованных вакансий на рынке труда региона, в том числе по таким профессиям, как зоотехник, аппаратчик-гидрометаллург, горнорабочий, геодезист и другим.
«Будут представлены различные отрасли экономики края. Есть вакансии в сфере рыбного хозяйства, пищевой промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, строительства, отрасли по добыче угля, руды и золота. Камчатским предприятиям требуются и высококвалифицированные рабочие профессии, и управленческий персонал», - сказала Ольга Леушина.
В настоящее время на предприятия Камчатки, к примеру, требуются аппаратчик-гидрометалург (зарплата – от 55 до 88 тысяч рублей), инженер по автоматизированным системам производства (зарплата – 129 тысяч рублей), инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (зарплата – 100 тысяч рублей), машинист автогрейдера (зарплата - 90 тысяч рублей).
«Участникам мероприятия также будет представлена информация об особенностях работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, оказаны услуги по профессиональной ориентации, доведена информация о возможности участия в специальных программах, предусматривающих меры поддержки для граждан, желающих переехать в Камчатский край с целью трудоустройства», - добавила Ольга Леушина.
Кроме специалистов агентства, в ярмарке примут участие представители Камчатского авиационного предприятия, которые проведут презентацию вакантных рабочих мест по таким профессиям, как пилот, бортовой механик, ведущий инженер летательных аппаратов и другим. Посетители ярмарки смогут ознакомиться с презентационными роликами компании, узнать о преимуществах и особенностях работы на предприятии, получить информацию о мерах социальной поддержки, заполнить резюме.
Ярмарка вакансий пройдёт в павильоне 8.1 Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр».
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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