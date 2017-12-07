Команда «Молодежки ОНФ» на Камчатке создала электронную «капсулу времени», которую планируется вскрыть в 2038 году

07.12.2017 12:34:31 (GMT+12)

Камчатская команда «Молодежки ОНФ» совместно с участниками фонда «Студенты против коррупции» создали электронную версию «капсулы времени» и предложили общественным объединениям России направить послания молодежи 2038 г.



Авторами проекта под названием «Время будущего» (времябудущего.рф) являются студенты Георгий Емелин, Александр Бессонов и Юрий Михайлов. Они уверены, что капсула обеспечит связь поколений и поможет потомкам лучше понять своих предшественников.

«Мы не изобрели ничего нового, так как традиция отправления посланий в будущее существовала всегда. Наше новаторство заключается лишь в использовании современных компьютерных технологий. Капсулой, в которую производится закладка информации, в этом случае выступает сайт. Он настроен таким образом, что после того, как послание будет сформировано, вскрыть его до установленного срока будет невозможно. Примечательно то, что этот способ в сравнении с традиционным является более экономичным», – отметил представитель команды «Молодежки ОНФ» Георгий Емелин. Он пояснил, что идею данного проекта подсказали сверстники, представители одной из общественных организаций, которые поделились намерением рассказать молодежи будущего о своем видении развития страны.



«Частные лица не смогут стать участниками проекта, так как он рассчитан на общественные объединения. Это сделано для того, чтобы участники более серьезно подходили к составлению месседжа. В итоге чем больше организаций будет представлено, чем разнообразнее будут их интересы, тем содержательнее и ценнее будет текст», – пояснил представитель «Молодежки ОНФ».



Активист Народного фронта выразил надежду, что эту идею поддержат молодые общественники из других регионов страны. А пока оценить усилия ребят предстоит жюри конкурса «Молодежки ОНФ» «Образ будущего страны», где проект «Время будущего» представлен в номинации «Креатив».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в региональном штабе ОНФ в Камчатском крае.