В Коряках сегодня

07.12.2017 12:36:40 (GMT+12)

В Коряках сегодня всё так же морозно (-20 было утром), на небе лёгкая облачность, и веет чуть уловимый северный ветер.



Всем хорошего дня и настроения!



Фото: Максим БОДА.