Андрей Копылов призвал молодых парламентариев из камчатской глубинки активней включаться в процесс законотворчества

07.12.2017 11:19:46 (GMT+12)
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Копылов, а также заместитель председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ Анатолий Кирносенко в ходе рабочей поездки в Усть-Камчатский район встретились с членами молодежного парламента муниципалитета, а также ряда других молодежных организаций.
Анатолий Кирносенко, который 9 лет назад возглавлял Молодежный парламент Камчатского края первого созыва, рассказал участникам встречи об успехах нынешних молодых парламентариев, чьи достижения неоднократно признавались на федеральном уровне. «Молодежь Камчатки всегда была инициативной и яркой. Наши ребята часто берут первые и призовые места на смотрах и конкурсах всероссийского уровня. И наша отдаленность от материка здесь абсолютно не мешает. Наоборот, трудности придают силы добиваться успеха в масштабах страны», – сказал Кирносенко. По его словам, у ярких и талантливых ребят из отдаленных районов всегда есть шансы проявить себя на краевом уровне и получить поддержку регионального парламента.
Андрей Копылов рекомендовал Молодежному парламенту Камчатского края направлять на молодёжные форумы и мероприятия всероссийского уровня ребят не только из Петропавловска, Елизово и Вилючинска, но и из отдаленных районов. «Это будет справедливо. Если человек действительно себя проявил, надо дать ему шанс пойти дальше, развиваться и набираться опыта», – сказал первый вице-спикер.
Он также предложил муниципалитету обратиться к Ассоциации рыбопромышленников Усть-Камчатского района по вопросу финансовой поддержки молодежного движения. «Рыбаки ежегодно выделяют средства на развитие района. Я предлагаю договориться о том, что 5 – 10 % от этих денег будут направляться на молодежь: на проведение форумов, участие в знаковых мероприятиях, подготовку семинаров и встреч по обмену опытом. Ребята должны видеть и понимать, к чему им готовиться, если они хотят посвятить себя в дальнейшем работе на благо края и родного района. Понимать, что такое законодательная база, что в ней могут быть пробелы. И что устранение этих пробелов – общая задача законодателей, в том числе и молодых», – сказал Копылов.
Он призвал ребят начать вникать в эти вопросы уже сейчас и генерировать свои предложения по совершенствованию краевых законов в сфере молодёжной политики. «Практическая помощь со стороны депутатов, сотрудников аппарата Законодательного Собрания всегда оказывалась тем, кто предлагает актуальные и важные инициативы», – сказал первый вице-спикер краевого парламента.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
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