В Милькове сегодня

07.12.2017 11:35:18 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6373



В Милькове сегодня небольшая облачность, мороз. Рано утром температура воздуха в разных районах села была от минус 30 до минус 34 градусов. В центре - на три-четыре градуса теплее, чем на окраинах... Воздух сухой, ветра нет. Но говорят, что уже ближе к вечеру стоит ожидать небольшого потепления и небольшой снежок. Посмотрим...



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

