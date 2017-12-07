В Петропавловске-Камчатском проходит научная конференция памяти Роберта Моисеева

07.12.2017 11:42:32 (GMT+12)

6 декабря в Камчатской краевой научной библиотеке начала работу Всероссийская научно-практическая конференция «Региональные проблемы развития Дальнего Востока». Конференция посвящена 80-летию со дня рождения известного камчатского ученого и общественного деятеля Роберта Савельевича Моисеева, который родился как раз в этот день, 6 декабря.



Роберт Моисеев – известный камчатский ученый, специалист по региональной экономике, управления и организации народного хозяйства, социологии, экологии, писатель, почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского. Ему были посвящены первые выступления на конференции. О биографии Роберта Савельевича рассказала Ирина Витер, затем поделилась яркими и теплыми воспоминаниями о нем доктор биологических наук, директор центра научного образования КамчатГТУ Нина Клочкова. Добрым словом вспомнил своего коллегу и товарища и гость конференции академик РАН, научный руководитель Тихоокеанского института географии ДВО РАН Петр Бакланов. Собственно, он и прочел первый научный доклад конференции, посвященный экономико-географическим и геополитическим факторам долгосрочного развития Тихоокеанской России.



Среди прочих гостей научной конференции – доктор экономических наук, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. А. В. Ломоносова Елена Ведута, первый заместитель председателя правительства Амурской области Марина Дедюшко, помощник губернатора Хабаровского края по экономике Ольга Иванченко, профессор университета штата Аляска Дэвид Коэстер и другие.



Модераторы конференции – министр минэкономразвития Камчатского края Дмитрий Коростелев и доктор биологических наук, директор Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН Алексей Токранов.



Конференция закончит свою работу 7 декабря.



Александр СМЫШЛЯЕВ.

