Обзор газеты "Мильковские новости" за 8 декабря 2017 года

07.12.2017 11:38:30 (GMT+12)

Обзор газеты "Мильковские новости" за 8 декабря 2017 года

ВОПРОС К ВЛАСТИ: «Уголь есть, тепло будет» : на вопрос читателей отвечает глава Мильковского муниципального района Владимир Войцеховский;

И ЭТО ВСЁ О НЁМ: Памяти Владимира Михайловича Овчинникова;

НОВОСТИ СПОРТА: «Праздник мильковского волейбола».

А также тематические страницы «Домовёнок» и «Весёлая пятница», программа ТВ, реклама, объявления, поздравления, официальная информация, новости полуострова.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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