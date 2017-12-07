Обзор газеты "Мильковские новости" за 8 декабря 2017 года

07.12.2017 11:38:30 (GMT+12)

ВОПРОС К ВЛАСТИ: «Уголь есть, тепло будет» : на вопрос читателей отвечает глава Мильковского муниципального района Владимир Войцеховский;



И ЭТО ВСЁ О НЁМ: Памяти Владимира Михайловича Овчинникова;



НОВОСТИ СПОРТА: «Праздник мильковского волейбола».



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