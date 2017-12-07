Камчатский студент стал победителем всероссийского конкурса творческих работ

07.12.2017 11:19:47 (GMT+12)

Представитель Камчатского морского энергетического техникума Кирилл Пимонов вошёл в число победителей всероссийского конкурса творческих работ студентов, обучающихся по программам СПО, «Зеленые технологии». Об этом сообщили в министерстве образования и молодёжной политики Камчатского края.



«Очный этап конкурса прошёл 1 декабря на базе Сочинского государственного университета. На конкурс поступило 457 заявок от 150 образовательных учреждений из 59 субъектов РФ. Работы рассматривались в трех номинациях: «Ликвидация последствий загрязнения окружающей среды», «Возобновляемые источники энергии», «Экологическая безопасность производства». По результатам первого этапа экспертная комиссия выбрала 15 лучших исследовательских работ. В их число вошел проект «Снижение экологической нагрузки в Авачинской бухте от разливов нефтепродуктов на основе применения материалов с капиллярными свойствами» студента 2 курса Камчатского морского энергетического техникума Кирилла Пимонова», - рассказали в министерстве.



По итогам конкурса, исследовательский проект камчатца получил наивысшую оценку жюри конкурса и был удостоен диплома 1 степени. Эксперты отметили актуальность и эффективность изобретения, доступность и экономичность его производства.



Конкурс проводился Министерством образования и науки Российской Федерации с целью стимулирования студенческих инициатив и демонстрации современных достижений учебно-исследовательской деятельности студентов профессиональных образовательных учреждений.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.