Машина или дочь

07.12.2017 11:19:46 (GMT+12)
Житель Петропавловска смог найти более 700 тысяч рублей на содержание своего ребенка. Оперативными действиями судебные приставы доказали, что должник в состоянии выплатить всю сумму в короткий срок.
Судебным приставом-исполнителем Петропавловск-Камчатского городского отдела судебных приставов № 2 в отношении капитана судна было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него алиментных обязательств на содержание своего несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 от всех видов заработка и иных доходов.
Поменяв место жительства, мужчина перестал выплачивать алименты на содержание дочери и накопил задолженность в размере более 700 тысяч рублей. В отношении неплательщика было вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы РФ и оперативно наложен арест на легковой автомобиль Тойота Land Cruiser 2006 г.в. Нерадивого отца предупредили о том, что ему предстоит найти деньги для погашения задолженности в десятидневный срок или остаться без машины.
Именно этот факт заставил мужчину вспомнить о своих родительских обязанностях и уже вечером вся сумма задолженности по алиментам, а также исполнительский сбор были выплачены.
УФССП России по Камчатскому краю призывает родителей не забывать о своих обязанностях и своевременно и добровольно выплачивать алименты на содержание детей.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.
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