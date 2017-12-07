Снятие временного ограничения на выезд из страны. Как не остаться без отпуска

07.12.2017 11:19:45 (GMT+12)

В преддверии новогодних каникул, когда многие жители нашего полуострова решают уехать из суровой зимы к теплым водам экваториальных морей, особенно актуальным становится вопрос снятия имеющихся ограничений на выезд за рубеж.



Напомним, что с 1 октября действует новый порядок по снятию временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации. Федеральным законом № 190-ФЗ «О внесении изменений в статьи 65 и 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве» максимально сокращены сроки для снятия ограничения на выезд для погасивших имеющиеся задолженности.



Кроме того, втрое (с 10 до 30 тысяч рублей) увеличен размер задолженности, при которой должник лишается права выехать из страны.



Однако, необходимо сразу отметить, что новые правила не распространяются на так называемые социально значимые категории исполнительных производств — это долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца и имущественный ущерб и (или) моральный вред, причиненный преступлением. Для должников по таким производствам пороговая сумма для наложения ограничения на выезд из страны останется неизменной и составит 10 тыс. рублей.



Также потерять право на отпуск можно при сумме долга свыше 10 тыс. рублей, если задолженность не будет погашена по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения.



Право на снятие временного ограничения выезда теперь получили судебные приставы-исполнители при директоре ФССП России. Основанием для снятия ограничения является наличие информации об уплате задолженности по исполнительному документу в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В срок не позднее для, следующего за днем размещения в ГИС ГМП информации об уплате задолженности, судебный пристав-исполнитель при директоре ФССП России обязан вынести постановление о снятии временного ограничения на выезд гражданина из страны.



УФССП напоминает, что узнать о своих долгах и оперативно погасить их с помощью электронных платежных систем можно на официальном сайте Управления www.r41.fssprus.ru или на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.