Обидели пенсионерку

07.12.2017 10:25:42 (GMT+12)

Прокуратура Пенжинского района Камчатского края провела проверку по обращению пенсионерки из села Каменское Пенжинского района о нарушении жилищных прав и права на получение социальной помощи.



С июля 2017 года бывшей медицинской сестре перестали платить ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по категории «Неработающий пенсионер. Медицинский работник здравоохранения» и начали удерживать эту компенсацию в погашение излишне выплаченных средств с января по июнь.

Установлено, что женщина, ее муж и дочь с 2012 года проживают и зарегистрированы в муниципальной квартире, переданной им местной администрацией в бессрочное пользование по договору социального найма. Договор, подписанный главой поселения, действует и оснований для его расторжения нет.



В апреле 2016 года глава заключил аналогичный договор на эту же квартиру с другим гражданином, на основании чего в жилом помещении зарегистрировали еще трех человек (наниматель и двое членов семьи).



Подписывая второй договор, глава поселения знал, что квартира занята, а лица, с которыми заключен новый договор, в Каменском фактически не проживают.



Учитывая, что размер компенсации платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом нормативов потребления исходя из численности жильцов, зарегистрированных в жилом помещении, Центр выплат после проведения сверки и выявления факта регистрации в квартире шести человек, начал удерживать с пенсионерки излишне выплаченные суммы компенсации (более 11 тыс. рублей) путем прекращения ежемесячных выплат.



В действиях главы прокуратура усматривает признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ – совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Прокурор района Владимир Лисиченко вынес постановление в порядке статьи 37 УПК РФ и направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.



В целях устранения нарушений главе муниципального образования внесено представление.

Результаты рассмотрения мер реагирования, а также и фактическое восстановление нарушенных прав граждан находятся на контроле.



Санкцией ч. 2 ст. 286 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению