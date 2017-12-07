"Газпром" просит приостановить лицензию на разведку на шельфе Камчатки

07.12.2017 06:13:00 (GMT+12)

"Газпром" обратился в Роснедра с просьбой приостановить действие лицензии на разведку на шельфе Камчатки, однако окончательное решение еще не принято, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.



"Насчет отзыва я не слышал. Я знаю, что они ("Газпром" - прим. ред.) обратились с предложением приостановить (действие лицензии - прим. ред.), особенно с учетом того, что они провели достаточно большой объем работ и необходимо посмотреть, что дальше делать с этим объектом. Роснедра рассматривают все эти предложения. Были представления Росприроднадзора в части невыполнения ряда пунктов, но в любом случае сейчас конкретного решения пока нет", - сказал Донской.



Речь идет об обращении Росприроднадзора о приостановлении действия лицензии, уточнил министр.



"Газпром" в рамках Восточной газовой программы (госпрограмма создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения) сформировал в Камчатском крае новый центр газодобычи.



Компания имеет четыре газоконденсатные месторождения на суше Камчатки: Кшукское, Нижне-Квакчикское, Средне-Кунжинское и Северо-Колпаковское. Их суммарные запасы по категории С1 составляют около 16 млрд куб. м.



Сейчас "Газпром" разрабатывает Кшукское и Нижне- Квакчикское месторождения на западном побережье Камчатского полуострова, добыча на которых должна была покрывать потребности края. Но вместо 750 млн куб. м она составила менее 400 млн куб. м в год.



В своих материалах компания отмечала, что перспективным для поиска углеводородов является Западно-Камчатский лицензионный участок, расположенный на шельфе Охотского моря.



(ТАСС).