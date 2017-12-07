Камчатский метеокомментарий, 7 декабря (341/24)

07.12.2017 05:33:59 (GMT+12)
В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было -11°C, пасмурно, ветер северный, северо-западный, 4 м/с, атмосферное давление: 739 мм рт. ст., относительная влажность: 58%.
Предварительный прогноз:
Утро: -11°С, пасмурно, без осадков.
День: -9°С, пасмурно, без осадков.
Вечер: -7°С, пасмурно, без осадков.
Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — небольшие возмущения; 9 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 7’45’’ (-2”).
Луна: 78%, стареющая.
Сегодня — Екатерина.
Народ приметил: Катерина-санница. День Екатерины-"женодавицы". Катеринин день. Екатерина — покровительница брака и невест. Екатерининское гулянье. Первое катание на санях. Усиление морозов, с 7—10 декабря устанавливаются зимние пути — санные пути-дороги, начинались зимние катания, говорили: "Молодая зима с гор на санках катается", "Катеринин день пришел — катанье привел", "С Катерин зима доймет, не мытьем, так катаньем, не голодом, так холодом", "Катерина на санях катит к Зимнему Егорию в гости" (9 декабря).
В этот день устраивались гонки на санях. Девицы в этот день гадали. С Екатерины мужики нередко уходили в извоз.
Коли белка до Покрова сменила шубу, то зима ожидается хорошей.
Именины у Екатерины и Августы. Екатерина с греческого - "всегда чистая". Августа с латыни - "священная".
Берегите себя!
С уважением,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 7 декабря, 4.45 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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