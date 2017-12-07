Камчатский метеокомментарий, 7 декабря (341/24)

07.12.2017 05:33:59 (GMT+12)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было -11°C, пасмурно, ветер северный, северо-западный, 4 м/с, атмосферное давление: 739 мм рт. ст., относительная влажность: 58%.



Предварительный прогноз:



Утро: -11°С, пасмурно, без осадков.



День: -9°С, пасмурно, без осадков.



Вечер: -7°С, пасмурно, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — небольшие возмущения; 9 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 7’45’’ (-2”).



Луна: 78%, стареющая.



Сегодня — Екатерина.



Народ приметил: Катерина-санница. День Екатерины-"женодавицы". Катеринин день. Екатерина — покровительница брака и невест. Екатерининское гулянье. Первое катание на санях. Усиление морозов, с 7—10 декабря устанавливаются зимние пути — санные пути-дороги, начинались зимние катания, говорили: "Молодая зима с гор на санках катается", "Катеринин день пришел — катанье привел", "С Катерин зима доймет, не мытьем, так катаньем, не голодом, так холодом", "Катерина на санях катит к Зимнему Егорию в гости" (9 декабря).



В этот день устраивались гонки на санях. Девицы в этот день гадали. С Екатерины мужики нередко уходили в извоз.



Коли белка до Покрова сменила шубу, то зима ожидается хорошей.



Именины у Екатерины и Августы. Екатерина с греческого - "всегда чистая". Августа с латыни - "священная".



Берегите себя!



С уважением,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 7 декабря, 4.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



