Доброе утро, Камчатка! Isuk alus!

07.12.2017 05:28:37 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка! Isuk alus!

Поздравляем всех тех, у кого сегодня день рождения или какое-либо иное торжество!

Сегодня четверг, 7 декабря 2017 года. По старому стилю сегодня 24 ноября.

Вмч. Меркурия (III). Вмц. Екатерины(305–313). Мч. Меркурия Смоленского (1238).

Прп. Меркурия, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Мц. Августы, мчч. Порфирия Стратилата и 200 воинов (305–313). Прп. Мастридии. Прп. Симона Сойгинского (1562).

Сщмч. Евграфа Еварестова пресвитера (1919); сщмчч. Евгения Яковлева и Михаила Богородицкого пресвитеров (1937); сщмчч. Александра Левицкого, Алексия Тютюнова, Иоанна Никольского, Корнилия Удиловича и Митрофана Корницкого пресвитеров (1937).

По мусульманскому календарю — 18 рабии аль-ауваля [III] 1439 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 19 кислева 5778 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Международный день гражданской авиации.

День инженерно-авиационной службы ВКС России.

7 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ

1732  В Лондоне открыт Королевский театр — «Ковент-Гарден».

1769  День Георгиевского креста – Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия».

1944  Подписана Конвенция о международной гражданской авиации.

1988  В Армении произошло страшное землетрясение.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1598  Джованни Лоренцо Бернини, итальянский архитектор и скульптор.  

1863 Пьетро Масканьи, итальянский композитор.  

1905  Джерард Петер Койпер, нидерландский и американский астроном.

1916  Екатерина Буданова, советский летчик-истребитель.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения! Берегите себя!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

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