Доброе утро, Камчатка! Isuk alus!

07.12.2017 05:28:37 (GMT+12)

Поздравляем всех тех, у кого сегодня день рождения или какое-либо иное торжество!



Сегодня четверг, 7 декабря 2017 года. По старому стилю сегодня 24 ноября.



Вмч. Меркурия (III). Вмц. Екатерины(305–313). Мч. Меркурия Смоленского (1238).



Прп. Меркурия, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Мц. Августы, мчч. Порфирия Стратилата и 200 воинов (305–313). Прп. Мастридии. Прп. Симона Сойгинского (1562).



Сщмч. Евграфа Еварестова пресвитера (1919); сщмчч. Евгения Яковлева и Михаила Богородицкого пресвитеров (1937); сщмчч. Александра Левицкого, Алексия Тютюнова, Иоанна Никольского, Корнилия Удиловича и Митрофана Корницкого пресвитеров (1937).



По мусульманскому календарю — 18 рабии аль-ауваля [III] 1439 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 19 кислева 5778 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день гражданской авиации.



День инженерно-авиационной службы ВКС России.



7 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ



1732 В Лондоне открыт Королевский театр — «Ковент-Гарден».



1769 День Георгиевского креста – Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия».



1944 Подписана Конвенция о международной гражданской авиации.



1988 В Армении произошло страшное землетрясение.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1598 Джованни Лоренцо Бернини, итальянский архитектор и скульптор.



1863 Пьетро Масканьи, итальянский композитор.



1905 Джерард Петер Койпер, нидерландский и американский астроном.



1916 Екатерина Буданова, советский летчик-истребитель.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения! Берегите себя!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



