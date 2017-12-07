Доброе утро, Камчатка! Isuk alus!

07.12.2017 05:28:37 (GMT+12)
Поздравляем всех тех, у кого сегодня день рождения или какое-либо иное торжество!
Сегодня четверг, 7 декабря 2017 года. По старому стилю сегодня 24 ноября.
Вмч. Меркурия (III). Вмц. Екатерины(305–313). Мч. Меркурия Смоленского (1238).
Прп. Меркурия, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Мц. Августы, мчч. Порфирия Стратилата и 200 воинов (305–313). Прп. Мастридии. Прп. Симона Сойгинского (1562).
Сщмч. Евграфа Еварестова пресвитера (1919); сщмчч. Евгения Яковлева и Михаила Богородицкого пресвитеров (1937); сщмчч. Александра Левицкого, Алексия Тютюнова, Иоанна Никольского, Корнилия Удиловича и Митрофана Корницкого пресвитеров (1937).
По мусульманскому календарю — 18 рабии аль-ауваля [III] 1439 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 19 кислева 5778 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Международный день гражданской авиации.
День инженерно-авиационной службы ВКС России.
7 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ
1732 В Лондоне открыт Королевский театр — «Ковент-Гарден».
1769 День Георгиевского креста – Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия».
1944 Подписана Конвенция о международной гражданской авиации.
1988 В Армении произошло страшное землетрясение.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1598 Джованни Лоренцо Бернини, итальянский архитектор и скульптор.
1863 Пьетро Масканьи, итальянский композитор.
1905 Джерард Петер Койпер, нидерландский и американский астроном.
1916 Екатерина Буданова, советский летчик-истребитель.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения! Берегите себя!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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