Владимир Путин объявил об участии в выборах Президента России в 2018 году

07.12.2017 05:06:06 (GMT+12)

Владимир Путин объявил об участии в выборах Президента России в 2018 году



Об этом глава государства заявил на встрече с ветеранами и тружениками ГАЗ.



Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Об этом сам глава государства заявил на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.



"Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации", - заявил он.



Слова главы государства были встречены аплодисментами. "Спасибо вам за эту реакцию", - обратился Путин к коллективу автозавода.



"Спасибо за ваш труд, за отношение к делу, к стране", - продолжил он. "Уверен, что все у нас с вами получится", - подчеркнул Президент.



Срок полномочий Владимира Путина истекает 7 мая 2018 года.



ПУТИН И ПРЕЗИДЕНТСТВО



В 2018 году Путин будет в четвертый раз участвовать в предвыборной кампании в качестве кандидата в Президенты.



В случае победы ему предстоит занимать пост главы государства еще шесть лет, с 2018 по 2024 год.



Путин впервые был избран главой российского государства на 4-летний срок в 2000 году. После отставки первого Президента РФ Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года он был назначен исполняющим обязанности Президента. 12 января 2000 года инициативная группа выдвинула его кандидатуру для участия в досрочных выборах главы государства, а спустя день Путин согласился баллотироваться, о чем сообщил в родном городе - Санкт-Петербурге, выступая в Петербургском государственном университете.



О намерении баллотироваться на второй срок на выборах 2004 года Путин заявил во время "Прямой линии" 18 декабря 2003 года. Это заявление он сделал из студии в Москве, откуда в режиме видеосвязи в прямом эфире отвечал на вопросы россиян.



По истечении полномочий в 2008 году Путин не имел права вновь претендовать на высший государственный пост, поскольку Конституция РФ запрещает одному лицу занимать пост президента более двух сроков подряд. Путин оставил эту должность, на которую был избран Дмитрий Медведев, и был назначен главой правительства.



24 сентября 2011 года Медведев предложил "Единой России" поддержать кандидатуру Путина на выборах Президента 2012 года. Эта инициатива была выдвинута на съезде партии в Москве. Путин дал свое согласие, одержал победу на выборах и с учетом обновленного законодательства занял срок Президента уже не на четыре, а на шесть лет.



До последнего времени Путин не давал ответа на вопрос, будет ли он претендовать на президентство в 2018 году.



По его мнению, раннее объявление о таких планах плохо сказывается на работе чиновников, которые начинают меньше внимания уделять непосредственной деятельности, а больше - предвыборной кампании.



В октябре 2017 года во время сессии дискуссионного клуба "Валдай" Путин ответил на вопрос о главной сверхзадаче президента России, который в 2018 году вступит на этот пост. Он выразил убеждение, что необходимо "сделать Россию очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной". "Гибкой с точки зрения форм и методов управления, гибкой с точки зрения развития экономики, устремленной в будущее с точки зрения внедрения новейших технологий, оценки этих возможностей и их применения", - пояснил он. "Мы должны, безусловно, укреплять свою обороноспособность, совершенствовать свою политическую систему, чтобы она тоже была как живой организм и развивалась в соответствии с тем, как весь мир развивается", - добавил тогда Путин.



(ТАСС).







