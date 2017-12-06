Камчатский гороскоп, 7 декабря

06.12.2017 22:11:04 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, методист детского сада:



Общее настроение дня усиливает интерес к текущим делам и любовь к жизни, подпитывает амбиции, страсти и творческий пыл, но что-то все равно заставляет держать себя в руках, многое планировать и анализировать. Особого внимания заслуживают нужды детей, творческие, развивающие и рекламные проекты. Наиболее актуальна завершающая фаза работ, финальный раунд игры. Может назреть проверка, подведение итогов, пересмотр договора, перевод отношений на другой уровень.



Одновременно, не помешает заняться превентивными мерами, помогающими защитить полученные положительные результаты и предотвратить возможные конфликты: болезнь всегда проще предупредить, чем лечить.



Рейтинг дня: 4.



День благоприятен для жителей улиц Алтайской, Карагинской, Октябрьской, Томской, районов КП – 4 км, БАМ – Горизонт-Север, 11 (в краевом центре), Ларина (в Елизове), села Аянка, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.