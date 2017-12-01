Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 7 декабря 2017 года

06.12.2017 22:20:08 (GMT+12)

Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 7 декабря 2017 года

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования  по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии  и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).

Метеорологический прогноз:
Южная половина Камчатского края
Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный 5-10 м/с, ночью на южных побережьях 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -18,-23°С, при прояснениях -28,-33°С, на южных побережьях -8,-13°С, днем -5,-10°С, при облачности -15,-20°С.

Северная половина Камчатского края
Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8,-13°С, при прояснениях -18,-23°С, днем -4,-9°С, при облачности -14,-19°С

Гидрологическая обстановка:
Гидрологическая обстановка стабильная, на реках края продолжаются процессы ледообразования.

Лавинная обстановка:
Сохраняется вероятность схода отдельных снежных лавин в отдаленных горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.

Экзогенная обстановка:
Схода оползней и селей не прогнозируется.

Сейсмологический прогноз:
Согласно заключению экспертного совета по прогнозу землетрясений №635 (1073) от 01.12.2017 г., по среднесрочной оценке сейсмической опасности до 01.01.2018 г.:
1. Возможно возникновение землетрясения с магнитудой 8.0 и более в Алеутском желобе (на участке Камчатский пролив – о. Атту (Алеутские острова)).
2. Продолжение развития процесса по разлому Беринга (вдоль Командорских островов) как в северо-западном (до Камчатского п-ва), так и в юго-восточном направлениях.
В гг. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.

Сильные волнения моря:
Не прогнозируются.

Прогноз вулканической активности:
Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Безымянный и Карымский. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.

Прогноз геомагнитной обстановки:
На предстоящие сутки ожидается малая геомагнитная буря. Прогнозируется незначительное увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.

(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).

Фото: Максим БОДА.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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