Из прогноза МЧС по Камчатскому краю на период с 7 по 13 декабря 2017 года

06.12.2017 22:19:18 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



В период с 7 по 13 декабря 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как умеренная.



Сохраняется вероятность роста количества дорожно-транспортных происшествий, связанных со снижением коэффициента сцепления при выпадении осадков, а также гололедицы, снежных переметов в центральных и северных районах, недостаточной освещённостью проезжей части и нарушением правил дорожного движения на дорогах края.



Сохраняется повышенная вероятность пропажи и травмирования людей, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, переходы между населенными пунктами, в связи некачественной экипировкой, недостаточным знанием местности, ухудшением погодных условий, ограниченной видимостью и сходом одиночных лавин в горных районах.



Ввиду устойчивых отрицательных температур в северной и центральной части края сохраняется повышенная вероятность возникновения аварий в сфере ЖКХ.



Сохраняется риск провалов людей и техники под неокрепший лёд рек и водоемов, в связи с текущими процессами ледообразования на реках края.



Также опасность представляют аварийные ситуации на судах связанные с нарушениями правил судовождения в условиях сильного волнения моря на прибрежных акваториях Камчатского края.



Метеорологическая обстановка:



В период с 7 по 13 декабря 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как умеренная.



Днём 09 декабря на южную часть полуострова начнет оказывать влияние Тихоокеанский циклон. На территории Петропавловск-Камчатского ГО, Вилючинск ГО, Елизовского, Усть-Большерецкого районах ожидается выпадение от умеренных до сильных осадков в виде снега и снега с дождём (8-28 мм за 12 часов), ветер 9-17 м/с, на побережье может достигать 20-30 м/с, при усиление ветра до 15 м/с, метель. В течение суток циклон будет смещаться вдоль восточного побережья и распространит свое влияние на Усть-Камчатский МР, Карагинский МР и Алеутский МР прогнозируется выпадение небольших осадков в виде снега (до 11 мм за 12 часов), ветер на побережье 15-20 м/с, при усиление ветра до 15 м/с, метель. Влияние циклона сохраниться до 11 декабря включительно.



13 декабря к юго-западной части полуострова по прогнозной информации ожидается подход Охотоморского циклона, который будет оказывать влияние на Усть-Большерецкий МР, в течение дня его влияние распространится на Петропавловск-Камчатский ГО, Вилючинск ГО и Елизовский. Прогнозируется выпадение осадков от умеренных до сильных в виде снега (до 11 мм за 12 часов), ветер 12-15 м/с, при усилении ветра до 15 м/с, метель.



В указанный прогнозный период в акваториях Тихого океана, Охотского и Берингова морей ожидается волнение до 9-10 м. Вероятность получения предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях на территории и на прилегающей акватории Камчатского края от ФБГУ «Камчатское УГМС» оценивается как высокая.



Среднесуточная температура ожидается: в краевом центре – в интервале от -7°С до 0°С, в южных районах края – в пределах от -10°С до +1°С, в центральных – в пределах от -23°С до -5°С, в северных районах – в пределах от -26°С до -9°С.



Гидрологическая обстановка:

Гидрологическая обстановка стабильная, на реках края продолжаются процессы ледообразования.



Сейсмическая активность:

Согласно заключению экспертного совета по прогнозу землетрясений №635 (1073) от 01.12.2017 г., по среднесрочной оценке сейсмической опасности до 01.01.2018 г.:

В гг. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.

Вероятность возникновения ЧС до муниципального характера, связанных с разрушениями, вызванными сейсмическими событиями – до 0,4.



Вулканическая активность:

Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, не выше локального характера, при попадании воздушных судов в зоны пепловых выбросов (источник ЧС – активность вулканов: Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный).

Прогнозируется возникновение угрозы жизнедеятельности населения в населённых пунктах южной и центральной частей Камчатского края в результате возможных пеплопадов (вероятность до 0,3).



По данным наблюдений, при сильных извержениях отмечаемые пеплопады к нарушению условий жизнедеятельности населения не приводят, извержения могут представлять опасность в первую очередь для туристов – любителей экстремального спорта (в т.ч. предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда).



В случае изменения обстановки, заблаговременность предупреждения о возможном нарушении транспортного сообщения составит не менее 4 – 6 часов.



Лавинная опасность:

Сохраняется вероятность (0,3) схода снежных лавин и опасность попадания в их зону для туристов и спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта и совершающих несогласованные восхождения в отдалённых горных районах края.

Угрозы схода лавин на объекты транспортной инфраструктуры, объекты ЖКХ и энергетики, ПОО и объекты жизнедеятельности населения нет.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



Фото: Максим БОДА.