Экспозиция Камчатки признана одной из лучших по итогам выставки «Улица Дальнего Востока», проходившей в рамках Восточного экономического форума

06.12.2017 22:11:04 (GMT+12)

Экспозиция Камчатского края признана одной из лучших по итогам выставки «Улица Дальнего Востока», проходившей в рамках Третьего Восточного экономического форума во Владивостоке. Итоги фестиваля подвёл вице-премьер РФ Юрий Трутнев в ходе Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.



Камчатка заняла третье место. Второй стала Амурская область. Лучшей экспозицией признан павильон Хабаровского края.



«Хочу всех поблагодарить за участие. На Восточный экономический форум приезжают гости из 60 стран мира, и мы хотим им своим проектом «Улица Дальнего Востока» показать, как мы любим свой регион. И, мне кажется, у нас с каждым годом это получается все лучше и лучше», - сказал Юрий Трутнев.



В этом году экспозиция Камчатки на «Улице Дальнего Востока» состояла из трёх зон: туристической, культурной и аграрной. Основной павильон был выполнен в форме снежного куба, внутри которого происходила имитация метели. В этой зоне посетители могли увидеть презентацию различных видов отдыха и спорта, познакомиться с турпродуктами, а также попробовать свои силы в катании на горных лыжах и сноуборде на специальном тренажёре. Вторая зона экспозиции Камчатки была посвящена национальной культуре. На ней были установлены национальные жилища, выступали творческие коллективы и проходили мастер-классы. Третью зону занимал макет круглогодичной теплицы, которую планируется построить на полуострове в рамках режима территории опережающего развития «Камчатка». Кроме того, на площадке располагалась интерактивная зона «Подледная рыбалка» и фотозона «Берингия». Отдельное место в экспозиции занимала выставка самых больших в мире 3D фотографий.



Отметим, что после окончания ВЭФ по поручению Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина тренажёрный комплекс, который находился в павильоне «Пурга», был передан в пользование специализированой детско-юношеской спортшколе олимпийского резерва «Эдельвейс». Он установлен в одном из помещений базы «Красная сопка» и юные спортсмены уже оттачивают на тренажёре своё мастерство. Кроме того, макет теплицы, представленной на ВЭФ, заинтересовал учёных Дальневосточного федерального университета. Между Правительством края и ДВФУ заключён договор, который предусматривает реализацию совместного проекта в области сельского хозяйства.



Напомним, что экспозиция Камчатского края дважды признавалась лучшей на Восточном экономическом форуме – в 2015 и 2016 годах. Так, в прошлом году камчатский павильон был оформлен в виде действующего дымящегося вулкана. Эффект нахождения в кратере исполина придавали образцы настоящей вулканической лавы и имитация раскаленных лавовых потоков.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.