День добровольца на Камчатке отметили флэшмобом

06.12.2017 22:11:04 (GMT+12)
Накануне в краевом центре Камчатки состоялся флэшмоб, посвящённый Дню добровольца. Об этом рассказали в региональном министерстве образования и молодёжной политики.
Там сообщили, что в нём приняли участие обучающиеся профессиональных образовательных организаций и школ Петропавловска-Камчатского.
«Ребята, принимающие активное участие в волонтёрской деятельности, собрались у стелы «Город воинской славы» на площади Ленина. Участники флэшмоба выстроились с шарами в руках в форме сердца. Эта фигура символизирует волонтёрское братство и единство цели – делать добрые дела на благо общества», - отметили в министерстве.
Добавим, что официально День волонтёра в России отмечают с этого года. 27 ноября Президент РФ Владимир Путин на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 г. объявил 5 декабря Днём добровольца. В этот день проходит множество акций и мероприятий в поддержку волонтёрского движения.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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