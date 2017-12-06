На Камчатке определили лучших молодых вокалистов

06.12.2017 22:10:58 (GMT+12)

В краевом колледже искусств подвели итоги VI конкурса молодых вокалистов «Поющая Камчатка». За звание лучших солистов состязались 123 исполнителя из различных районов полуострова. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.



Там рассказали, что конкурс проходил в четырёх возрастных категориях от 9 до 26 лет включительно. Ребята показывали своё мастерство академического и народного вокала в составе ансамблей и как соло-исполнители.



«Всего в мероприятии участвовали 32 солиста и 13 вокальных ансамблей. В период проведения конкурса они смогли не только продемонстрировать свой талант, но и принять участие в мастер-классах председателя жюри Юрия Ростоцкого, лауреата Всероссийских и Международных конкурсов, солиста Московского театра “Новая опера” имени Евгения Колобова. По итогам выступлений звания лауреатов удостоены 21 солист и 11 ансамблей, звания дипломантов – 5 солистов», - отметили в министерстве.



Дипломы лауреатов I степени присуждены солистам: ученице детской музыкальной школы № 5 Петропавловска-Камчатского Надежде Ханкевич, ученице детской музыкальной школы при колледже искусств Дарье Коваленко и студенткам колледжа -Анастасии Чудопаловой и Анастасии Никифоровой.



В номинациях «академический вокальный ансамбль» и «народный вокальный ансамбль» дипломов лауреата I степени удостоены: вокальный ансамбль «Прелестные глазки» детской музыкальной школы № 6 краевого центра; вокальный ансамбль Камчатского колледжа искусств; дуэт Камчатского колледжа искусств (Сирана Мирзоян и Анастасия Чудопалова) и вокальный ансамбль «Потешки» детской музыкальной школы № 4 Петропавловска-Камчатского.



Грамотами юного концертмейстера была награждена ученица Елизовской детской музыкальной школы Елена Балябина (скрипка), и ученик детской музыкальной школы при Камчатском колледже искусств Артемий Топчий (электробалалайка). Студентка Камчатского колледжа искусств Анастасия Чудопалова была награждена грамотой за лучшее исполнение романса Александра Алябьева.



Грамотами за сохранение народных традиций были награждены преподаватель детской музыкальной школы №4 Петропавловска-Камчатского Оксана Мишкина и Наталья Горлова – сотрудник дома культуры «Меридиан» города Вилючинск.



Добавим, что конкурс завершился церемонией награждения и гала-концертом, в котором были представлены самые яркие номера участников. Все вокалисты были отмечены дипломами, грамотами и ценными призами.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.