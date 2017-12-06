Камбала в Голландии относится к числу рыбных аристократов

06.12.2017 18:31:25 (GMT+12)

Переговоры, прошедшие в Корпорации развития Камчатки с представителями известной голландской судостроительной компании Damen Shipyards Group, стороны оценили как продуктивные.



Руководитель отдела продаж в РФ и Восточной Европе Питер Анссенс, директор департамента проектирования рыбодобывающих судов Марсель ван дер Зван, российский сотрудник фирмы Роман Богданов представляют группу компаний с годовым оборотом, превышающим 1,3 млрд. евро. В год Damen Shipyards Group поставляет заказчикам от 120 до 150 морских и речных судов различного тоннажа. На компанию в разных странах мира работают около 9 тысяч рабочих и служащих.

Камчатку менеджеры фирмы считают перспективным регионом, в котором созданы цивилизованные условия для ведения бизнеса.



Питер Анссемс отметил, что общение в региональном институте развития помогло им получить некоторые ответы на вопросы, которые они ставили перед собой, готовясь к работе на Камчатке.



В частности, речь шла о перспективах обновления рыбопромыслового флота на Камчатке, формирования судоремонтных мощностей, в том числе с учетом создания на полуострове СПГ-терминала и порта-хаба на трассе СМП, развития морского туризма. Также представители судостроительной компании получили информацию об экспортном потенциале региона. Узнав об объёмах общедопустимых уловов различных видов камбалы в водах, омывающих Камчатку, гости из Голландии оживились. В Нидерландах камбала относится к морской «аристократии» и стоит дорого.



Компания готова предложить предпринимателям региона широкую линейку многоцелевых добывающих судов для прибрежного и океанского промысла, длиной от 16 до 150 метров, рефрижераторы, танкеры, буксиры… У Damen Shipyards Group налажены широкие контакты с российскими партнерами. В минувшем году компания построила для РФ 16 буксиров, в будущем году только на Амур фирма поставит 15 судов. Для их обслуживания создается сервисный центр в Хабаровске. Он обеспечит гарантийное и постгарантийное обслуживание всех судов, построенных Damen Shipyards Group для российского Дальнего Востока.



Переговоры в Корпорации развития Камчатки завершились договоренностью сторон о продолжении консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес. В планах представителей голландской компании также значатся деловые встречи с руководством камчатских рыбопромысловых компаний.



Комментируя состоявшиеся переговоры, генеральный директор Корпорации развития Камчатки Николай Пегин отметил, что «интерес одной из крупнейших европейских компаний к налаживанию контактов с КРКК, безусловно, позитивный для нас момент. Он говорит о том, что региональный институт развития вышел на определенный уровень результативности своей деятельности и завоевал в деловой среде репутацию надежного партнера».



