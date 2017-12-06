2 место по России!

06.12.2017 18:31:24 (GMT+12)

Страница Законодательного Собрания Камчатского края заняла второе место в России по информационной открытости среди страниц региональных парламентов в социальной сети «ВКонтакте».



На первом месте – Московская областная Дума. Исследование официальных страниц органов власти в соцсети «ВКонтакте» в течение осени проводил всероссийский проектный центр «Инфометр» Института развития стратегических инициатив.



Учитывались наличие на страничке комментариев от пользователей и ответов на них, указание контактных данных органов власти, наличие опросов пользователей по актуальной деятельности органа власти, частота публикации материалов и адаптация текстов под язык соцсетей.



Процент информационной открытости Законодательного Собрания Камчатского края составил 93,8. То есть соблюдены практически все критерии открытости для страниц органов власти в соцсетях, созданы условия для того, чтобы граждане могли получить необходимую информацию в объеме, предусмотренном данным форматом. Добавим, что исследование страниц региональных органов власти в соцсетях в этом году проводилось впервые. Кроме того, в 2017 году сайт Законодательного Собрания Камчатского края занял 7 место в рейтинге информационной открытости официальных интернет-ресурсов органов законодательной власти субъектов федерации.



Адрес страницы Законодательного Собрания Камчатского края «ВКонтакте»: https://vk.com/zskamchatka



Адрес официального сайта Законодательного Собрания Камчатского края: http://www.zaksobr.kamchatka.ru





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.