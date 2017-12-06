Ирина Яровая представила концепцию двух разработанных законопроектов, устанавливающих правила, которые обеспечат безопасность граждан России и конкретизируют положение о трудовых мигрантах

06.12.2017 18:31:23 (GMT+12)

Заместитель Председателя Государственной Думы, депутат от Камчатки Ирина Яровая 5 декабря представила концепцию разработанных ею законопроектов на заседании рабочей группы Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации по совершенствованию миграционного законодательства. Суть новаций – считать принимающей стороной субъект, у которого по факту проживает мигрант, а также дать принимающей стороне право снять мигранта с учета по заявлению в полицию.



«Во-первых, мы предлагаем конкретизировать в российском законодательстве позицию «принимающая сторона». Сейчас принимающей стороной одновременно может быть юридическое или физическое лицо, у которого иностранный гражданин работает, или у которого он проживает. Такая двойственность влечёт неопределённость реального местонахождения иностранного гражданина. В связи с этим предлагается считать принимающей стороной субъект, у которого по факту проживает мигрант», - сказала вице-спикер.



По ее словам, требование о необходимости конкретизации положений действующего закона по данному вопросу также заявлено в решении Конституционного суда РФ.



«Точное определение принимающей стороны имеет существенное значение в обеспечении надлежащего миграционного контроля и мер общественной безопасности, а также будет единообразным и понятным к исполнению правилом для трудовых мигрантов», - пояснила Ирина Яровая



«Во-вторых, мы предлагаем дать принимающей стороне право снять мигранта с учета по заявлению в полицию», - предложила зампред ГД.



«Сейчас, согласно законодательству, мигрант встает на миграционный учет и стоит там до тех пор, пока не встанет на новый миграционный учет. Если он переехал, вернулся к себе на родину или даже если с ним произошли трагические обстоятельства - он продолжает числиться по адресу, хотя, его фактическое нахождения уже давно изменилось. Есть случаи, когда мигранты зарегистрированы в домах, которые уже снесены. Такая правовая коллизия стала возможна только потому, что гражданин, однажды зарегистрировавший мигранта, в настоящее время не имеет права самостоятельно снять его с учета», - добавила она.



«Гражданин России должен иметь как право постановки мигранта на учёт, так и право снятия его с учета. Это правильно с точки зрения соблюдения прав граждан России, это необходимо для надлежащей корректировки данных учёта иностранных граждан, а также является важным сигналом для правоохранителей о необходимости установления места нахождения иностранного гражданина. Несомненно, это станет и профилактической мерой, дисциплинирующим фактором для иностранных граждан, которые не позволят им без законных оснований находиться на территории РФ», - подчеркнула Ирина Яровая.



Концепции этих законопроектов были поддержаны регионами РФ, МВД, Комитетом ГД по делам национальностей и Комитетом ГД по безопасности и противодействию коррупции.



Кроме того, в ходе заседания рабочей группы, Ирина Яровая предложила профильной Комиссии Совета Законодателей провести мониторинг региональных прогнозов социально-экономического развития, чтобы понять, насколько региональные органы власти отражают в общем прогнозе социально-экономического развития прогноз рынка труда.



Напомним, что в рамках совершенствования миграционного законодательства, Ирина Яровая ранее внесла на рассмотрение Государственной Думе два законопроекта. Первый из них вводит уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет по месту пребывания в нежилом помещении, в том числе, по месту нахождения организации. А второй направлен на регулирование рынка труда, в том числе, иностранной рабочей силы, и защищающий трудовые права граждан России. «Эти вопросы крайне актуальны для регионов. Поэтому законопроекты разрабатывались, в том числе, в логике регионального аспекта обеспечения безопасности и миграционной политики. Рассмотрение данных законопроектов парламентом возможно уже в весеннюю сессию», - сказала депутат.



«Считаю очень важным такой формат, как рабочие группы, созданные Советом Законодателей, потому что это площадка, которая обеспечивает взаимодействие всех субъектов РФ по очень важным и актуальным вопросам», - заключила Ирина Яровая. Она также напомнила, что вопрос о необходимости совершенствования миграционного законодательства актуализировали регионы 24 апреля 2017 года в ходе встречи членов Совета законодателей с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Президент рекомендовал Совету законодателей найти решение данной проблемы.