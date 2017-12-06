Камчатка, 6 ноября: итоги дня

06.12.2017 17:45:55 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Более 30 инвестпроектов представит Камчатка на «Днях Дальнего Востока в Москве».



Петропавловск оденут в новогоднее убранство до конца недели.



Новые танки Т-80БВ поступили на вооружение морпехов на Камчатке.



Предновогодняя ярмарка от камчатских рукодельниц откроется в Петропавловске.



Житель Камчатки, расстрелявший приятеля на берегу Охотского моря, проведет в колонии 9 лет.



На Камчатке судебные приставы объявили массовые рейды по должникам и их работодателям.



На Камчатке в полтора раза выросло число пользователей портала госуслуг.



Мошенники пытались «развести» директоров магазинов игрушек в столице Камчатки.



Житель камчатской столицы подозревается в убийстве сожительницы.



На Камчатке за сутки два пешехода оказались на больничной койке в результате ДТП.



Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки.



Следователи не нашли криминала в действиях врачей, обвиненных в смерти пациента в Манилах.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



Камчатская больница обжалует размер компенсации зараженным детям.



Мошенники под видом прокуроров атаковали магазины игрушек Петропавловска.



На Камчатке судебные приставы начали массовые рейды по должникам.



В глубоком минусе: синоптики фиксируют в Петропавловске необычные холода.



На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на рекордную высоту.



Жителя Камчатки посадили на девять лет за убийство знакомого на берегу Охотского моря.



На Камчатке будут судить студента, который украл генераторы на четверть миллиона рублей.



Вулкан Ключевской на Камчатке стал опаснее для авиации.



Пьяный житель Петропавловска зарезал любовницу и вызвал «скорую».



Коммунальщики продавали жителям Ключей теплую воду по цене горячей.



Пенсионер на «Шевроле» отправил в реанимацию пожилую женщину.



На Камчатке закрыли уголовное дело о смерти мужчины из-за равнодушия медиков.



В Петропавловске житель Приморья зарезал отказавшую ему в близости женщину.



Житель Петропавловска украл у родной матери норковую шубу.



Ученые предлагают включить в Красную книгу Камчатки 130 животных.



Росрыболовство считает успешным камчатский опыт борьбы с браконьерами.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



Больше 30 масштабных инвестпроектов представит Камчатка на «Днях Дальнего Востока».

Выставка пройдет в Москве с 8 по 16 декабря.



В Петропавловске-Камчатском готовятся к Новому году. В краевом центре появятся новые световые украшения и девять праздничных елок.



Подведены итоги конкурса «Поющая Камчатка». В нем приняли участие 123 исполнителя.



На Камчатке прошел флешмоб в честь Дня волонтера. Этот праздник официально отмечают в России с 2017 года.



Синоптики: Морозная и солнечная погода сохранится в Камчатском крае в ближайшие дни. Между тем, на выходных полуостров вновь накроет снежный циклон.



В дома жителей Камчатки подавали недостаточно горячую воду. Прокуратура добилась перерасчета платы за коммунальные услуги.



Камчатский студент украл сварочные генераторы и мобильный телефон. На момент совершения одного из преступлений ему было 17 лет.



Жителю Камчатки, застрелившему своего знакомого на берегу Охотского моря, вынесли приговор. Мужчина лишен свободы на девять лет.



Nissan AD сгорел в пригороде Петропавловска-Камчатского. Это произошло накануне вечером.



Житель Петропавловска подозревается в убийстве 28-летней женщины. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зарезал свою сожительницу.



Дело об убийстве в центре Петропавловска направлено в суд. Обвиняемыми по делу выступают молодая девушка и 35-летний мужчина.

