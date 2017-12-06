Обзор газеты "Усть-Камчатский вестник" за 6 декабря 2017 года

06.12.2017 17:28:05 (GMT+12)
Прямая линия с Владимиром Илюхиным. Губернатор Камчатки ответит на вопросы жителей края в рамках традиционного телевизионного выпуска.
«Росинке» – 20 лет! 8 декабря исполняется 20 лет со дня образования краевого государственного бюджетного учреждения «Центр содействия развитию семейных форм устройства «Росинка».
Дела депутатские. Парламентарии района и Усть-Камчатского поселения встретились на очередных сессиях.
«Единой России» – 16 лет! По этому поводу с 27 ноября по 3 декабря по всей стране проводились личные приёмы граждан.
Держимся верой, живём надеждой. День человека с ограниченными возможностями отмечается в России, как и во многих других странах, 3 декабря.
Вновь за знаками. С 19 октября по 14 февраля в Усть-Камчатском районе проходит фестиваль ГТО «Одна страна – одна команда».
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+