Обзор газеты "Усть-Камчатский вестник" за 6 декабря 2017 года

06.12.2017 17:28:05 (GMT+12)

Прямая линия с Владимиром Илюхиным. Губернатор Камчатки ответит на вопросы жителей края в рамках традиционного телевизионного выпуска.



«Росинке» – 20 лет! 8 декабря исполняется 20 лет со дня образования краевого государственного бюджетного учреждения «Центр содействия развитию семейных форм устройства «Росинка».



Дела депутатские. Парламентарии района и Усть-Камчатского поселения встретились на очередных сессиях.



«Единой России» – 16 лет! По этому поводу с 27 ноября по 3 декабря по всей стране проводились личные приёмы граждан.



Держимся верой, живём надеждой. День человека с ограниченными возможностями отмечается в России, как и во многих других странах, 3 декабря.



Вновь за знаками. С 19 октября по 14 февраля в Усть-Камчатском районе проходит фестиваль ГТО «Одна страна – одна команда».

