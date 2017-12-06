Срочно в номер: вулкану Ключевской на Камчатке повышен код опасности для авиации

06.12.2017 17:23:56 (GMT+12)
Авиационный цветовой код опасности вулкана Ключевской на Камчатке изменен с зеленого на оранжевый. В выбросах пара и газа из кратера вулканологи зафиксировали содержание пепла. Об этом в среду ТАСС сообщила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.
"В среду в выбросах пара и газа из кратера Ключевского вулкана зафиксировано содержание пепла. Шлейф распространился в восточном направлении на 170 км от вулкана, поэтому сегодня принято решение изменить код опасности вулкана для авиации с зеленого на оранжевый. Последний раз его выбросы с примесью пепла отмечались 7 сентября 2017 года", - рассказала Ольга Гирина.
Она добавила, что пока говорить о начале нового извержения Ключевского вулкана рано, так как явной термальной аномалии в районе его кратера не отмечается.
Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии высотой 4 750 м является и одним из наиболее активных на полуострове. В 2016 году во время очередного извержения исполина по его склону одновременно стекало до десяти лавовых потоков. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района - находится в 30 км от подножия гиганта. Часто во время извержений там наблюдаются пеплопады.
Диаметр основного кратера Ключевского вулкана составляет около 700 метров. Возраст - около 7 тыс. лет.
(ТАСС).
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