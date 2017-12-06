В Коряках сегодня

06.12.2017 14:16:40 (GMT+12)

В Коряках сегодня наступили декабрьские холода (утром было -20), небо затянуто дымкой, веет лёгкий западный ветерок. Люди ходят с осторожностью, под ногами гололёд, хотя и посыпали, но этой меры недостаточно. Надо грейдер.



Всем хорошего дня и будьте осторожны!



Фото: Максим БОДА.