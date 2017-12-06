Подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков системы МВД России отмечают профессиональный праздник

06.12.2017 12:53:46 (GMT+12)

Датой образования подразделений по борьбе с наркотиками считается 6 декабря 1991 года.

26 лет назад подписан приказ МВД СССР № 409 «Об организационно-штатных вопросах Криминальной милиции МВД России», которым впервые в качестве самостоятельного структурного подразделения было образовано Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД. Служба прошла путь становления и развития до выделения их в отдельную федеральную службу. Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 156 в органах внутренних дел вновь образована служба по контролю за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Сегодня Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю – это слаженный коллектив профессионалов.



С начала года из незаконного оборота полицейскими изъято около 21 кг наркотических средств, выявлено и зарегистрировано более 500 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Ведется планомерная работа по перекрытию каналов поставки наркотиков на полуостров. Так в этом году перед судом престали двое граждан, обвиняемые в незаконном сбыте наркотиков в составе организованной группы. Запрещенные вещества они поставляли из Амурской области. Их преступная деятельность была изобличена полицейскими.



В июле в Елизовском районе задержаны двое елизовчан, причастных к незаконному обороту наркотиков. На частном подворье одного из наркодельцов полицейские обнаружили две теплицы, в которых мужчина выращивал коноплю. Изъято почти полторы тысячи кустов, общий вес которых составил более 14 килограммов на сухой остаток.



В ноябре завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении жителя Петропавловска-Камчатского. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли расфасованные по полимерным пакетам дозы синтетического наркотика, а в квартире целый склад запрещенных веществ: около 500 таблеток МДМА (экстази), аналог ЛСД в виде марок, а также более двух килограммов основы для изготовления дизайнерских наркотиков.



На подразделениях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков лежит и важная работа по профилактике. Сотрудниками УКОН УМВД России по Камчатскому краю ежегодно проводятся масштабные оперативно-профилактические акции: «Барьер», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Мак». Во взаимодействии с образовательными, социальными и другими учреждениями проводится значительный комплекс мероприятий, включающий в себя проведение антинаркотических конкурсов, лекций, тематических бесед, спортивных мероприятий, тематических телевизионных и радио передач.

