Игрушечные прокуроры

06.12.2017 12:52:02 (GMT+12)

6 декабря 2017 г., утром мошенники взялись за крупные магазины Петропавловска-Камчатского, в основном торгующие детскими товарами.



Ранее, 22 ноября, атаке с одного и того же номера подверглись музыкальные школы города.

Сегодняшний аферист действовал по обычной схеме. Звонил на стационарный городской телефон (номер которого указан в Интернете), представлялся помощником или заместителем прокурора города Петропавловска-Камчатского, сообщал директорам магазинов о поступлении жалобы и необходимости срочно явиться в прокуратуру. Связь, как обычно, была плохая, поэтому дальнейшие переговоры велись по мобильной связи.



Набор «документов», которые требовалось предоставить в прокуратуру, стандартный – две бутылки дорогого коньяка и хорошие конфеты, предназначенные для комиссии проверяющих из Москвы.



Две женщины, зная о подобных уловках злоумышленников, хоть и без «документов», но лично приехали в прокуратуру на проспект Рыбаков, 13, убедиться, что их пытаются обмануть.

Третья, директор большого магазина, по каким-то причинам ни разу не слышала о подобных ситуациях и пошла за коньяком, но увидев цену на «Хеннесси», а именно эту марку заказал лже-прокурор, решила посоветоваться с подчиненными. Они то и рассказали руководителю о возможном обмане.



Женщина позвонила по телефону, указанному на сайте прокуратуры края, и получила развернутый ответ на все вопросы по поводу организации проверок, проводимых прокуратурой.

Обращаем внимание руководителей предприятий и организаций, вызов в прокуратуру по поводу поступившей жалобы может осуществляться только на основании письменного документа (требования), изготовленного на гербовом бланке за подписью заместителя прокурора или прокурора города.

Сведения о руководителях органов прокуратуры имеются на официальном сайте прокуратуры Камчатского края http://www.kamprok.ru/ в разделе «Структура прокуратуры Камчатского края».



Лариса ШУНИНА,старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению