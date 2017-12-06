Учился криминальному делу настоящим образом

06.12.2017 12:48:22 (GMT+12)
Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя краевого центра, учащегося «Камчатского политехнического техникума». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).
По данным следствия, в августе 2016 года 17-летний обвиняемый, сломав металлической арматурой навесной замок, проник в строительный балок, расположенный по проспекту Карла Маркса в городе Петропавловске-Камчатском, откуда похитил сварочные генераторы, принадлежащие АО «Энергоремонт», на общую сумму свыше 250 тысяч рублей.
Генераторы он впоследствии продал по объявлению за 40 тысяч рублей, а вырученные от продажи похищенного имущества деньги потратил.
Кроме того, в октябре 2017 года обвиняемый, находясь в раздевалке КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», похитил мобильный телефон, находящийся в кармане брюк на вешалке, принадлежащий 55-летней женщине, причинив женщине материальный ущерб на сумму 14 тысяч рублей.
Преступления раскрыты во взаимодействии с сотрудниками УМВД по Камчатскому краю.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.
Елена МАТАФОНОВА, Старший помощник руководителя следственного управления
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