Убийство на берегу

06.12.2017 12:45:30 (GMT+12)
6 декабря 2017 г., Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее несудимого слесаря рыболовецкой артели, 36-летнего жителя села Запорожье Усть-Большерецкого района.
Он признан виновным в убийстве 20-летнего жителя поселка Озерновский Усть-Большерецкого района, совершенном в Камчатском крае в 2015 году на берегу Охотского моря.
Органы предварительного следствия и уголовного розыска провели кропотливую работу по установлению лиц, причастных к совершению преступления выяснению всех обстоятельств дела и сбору доказательств.
Следствием и судом установлено, что в ночь с 5 на 6 ноября 2015 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вывез своего знакомого на берег Охотского моря недалеко от устья реки «Шестая речка» в Усть-Большерецком районе и с близкого расстояния выстрелил молодому человеку сначала в грудь, а затем в голову, из гладкоствольного двуствольного ружья 12 калибра.
Поводом для расправы послужили личные неприязненные отношения к молодому человеку.
Подсудимый не признавал свою вину, выдвигая несколько версий произошедшего, но сторона обвинения представила неопровержимые доказательства.
Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
С учетом позиции государственного обвинителя назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Лариса ШУНИНА,старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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