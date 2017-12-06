Убийство на берегу

06.12.2017 12:45:30 (GMT+12)

6 декабря 2017 г., Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее несудимого слесаря рыболовецкой артели, 36-летнего жителя села Запорожье Усть-Большерецкого района.



Он признан виновным в убийстве 20-летнего жителя поселка Озерновский Усть-Большерецкого района, совершенном в Камчатском крае в 2015 году на берегу Охотского моря.

Органы предварительного следствия и уголовного розыска провели кропотливую работу по установлению лиц, причастных к совершению преступления выяснению всех обстоятельств дела и сбору доказательств.



Следствием и судом установлено, что в ночь с 5 на 6 ноября 2015 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вывез своего знакомого на берег Охотского моря недалеко от устья реки «Шестая речка» в Усть-Большерецком районе и с близкого расстояния выстрелил молодому человеку сначала в грудь, а затем в голову, из гладкоствольного двуствольного ружья 12 калибра.



Поводом для расправы послужили личные неприязненные отношения к молодому человеку.

Подсудимый не признавал свою вину, выдвигая несколько версий произошедшего, но сторона обвинения представила неопровержимые доказательства.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

С учетом позиции государственного обвинителя назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.





Лариса ШУНИНА,старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению

