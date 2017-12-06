Валерий Раенко возглавит делегацию Камчатки на V Всероссийском съезде по охране окружающей среды

06.12.2017 11:12:36 (GMT+12)

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко по предложению экологической общественности Камчатки возглавит делегацию региона на V Всероссийском съезде по охране окружающей среды.



Мероприятие состоится 12 – 14 декабря 2017 года в Москве. В повестке дня – вопросы, касающиеся охраны окружающей среды и выработки консолидированных решений о развитии природоохранной сферы и реализации экологической политики Российской Федерации. Съезд станет крупнейшей дискуссионной площадкой для профессионального экологического сообщества, представителей исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, общественных организаций и бизнеса.



Кандидатура Раенко предложена региональными природоохранными общественными организациями, сообщила член Общественной Палаты Камчатского края Тамара Куринова. «Валерий Федорович Раенко активно занимается проблемами экологии и охраны окружающей среды в Камчатском крае. У него есть четкое видение и определенная позиция по актуальным вопросам, касающимся защиты природы, утилизации отходов, сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов», – сказала Куринова. Она напомнила, что в 2010 году Валерий Раенко был награжден знаком «Отличник охраны природы».



Добавим, что природоохранное направление находится в числе важнейших приоритетов Законодательного Собрание Камчатского края. Депутаты регулярно проводят совещания с муниципалитетами, в том числе в селекторном режиме, по внедрению новой региональной схемы обращения с отходами. Валерий Раенко выступает за создание региональных экологических фондов, которые помогут снять самые острые моменты на местах.



Проблемы охраны природы и рационального использования ресурсов не раз по инициативе Валерия Раенко обсуждались на заседаниях Совета законодателей России, а также Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». В частности, краевой парламент продолжает добиваться реализации федеральной программы по ликвидации накопленного экологического ущерба, куда по инициативе камчатских депутатов ранее были включены мероприятия по очистке Авачинской бухты от металлолома. Краевому парламенту удалось установить существенные ограничения по добыче на Камчатке лося, которые помогут сохранить эту исчезающую на полуострове популяцию дикого животного.



А самой серьёзной и знаковой победой стал законодательно установленный в России запрет варварского океанического дрифтерного промысла лосося. Камчатский краевой парламент на протяжении почти десятилетия добивался этого запрета, поскольку «дрифтер» не только уничтожал популяцию уникального российского дикого лосося, но и блокировал развитие прибрежного рыболовства и прибрежных поселков на Дальнем Востоке. В результате запрета дрифтерного промысла подходы красной рыбы к берегам полуострова выросли в разы.



В ходе работы V Всероссийского съезда по охране окружающей среды для обсуждения будет представлен комплекс мероприятий по утилизации и переработке накопленных ранее, а также новых отходов. Делегаты обсудят вопросы перехода на модель экономики, предусматривающую замкнутые циклы производства и потребления продукции, и другие актуальные темы.



По итогам работы Съезда планируется принять резолюцию, которая консолидирует позиции и наработки крупнейших экспертов в области экологии, ученых смежных сфер, бизнесменов, общественных активистов, политиков России и мира.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.