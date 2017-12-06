Жителей Камчатки приглашают написать Всероссийский юридический диктант

06.12.2017 11:12:37 (GMT+12)

Жителей Камчатки приглашают написать Всероссийский юридический диктант. Его участником может стать любой житель региона в возрасте от 14 лет. Организаторами проведения акции в крае выступили в Камчатском региональном отделении Ассоциации юристов России.



Там рассказали, что Диктант пройдёт с целью оценки уровня правовой грамотности населения



«Основная задача акции - повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, знание которого является неотъемлемой составляющей образованного человека. Кроме того, Диктант позволит получить объективную информацию об уровне правовой грамотности россиян с учетом его возрастной и социальной структуры, привлечь внимание общественности к вопросу повышения уровня правовой культуры населения, а также выработать предложения по совершенствованию образовательных программ», - сообщили в оргкомитете.



Там отметили, что Диктант включает в себя 30 тестовых заданий на знание основных юридических понятий, основ Конституции Российской Федерации и отдельных отраслей права. На выполнение теста будет отведено 60 минут. Всем участникам Диктанта будет вручён соответствующий сертификат.



Добавим, что для проведения теста в Петропавловске-Камчатском определены четыре площадки:



- Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга (+7 (4152) 42-34-62);



- Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России (+7-914-026-7611);



- Камчатский филиал Российского университета кооперации (+7-909-831-1320);



- Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова (+7-961-966-5716)



Старт Всероссийскому юридическому диктанту в Камчатском крае будет дан 9 декабря в 19:00. Приглашаются все желающие.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.