На Камчатке воспитанники детского сада научились правильно действовать в случае возникновения пожара

06.12.2017 12:21:20 (GMT+12)
ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6369
В Петропавловске-Камчатском воспитанники детского сада № 41 узнали о правилах пожарной безопасности. Уроки для малышей проходили в игровой форме в течение нескольких дней.
Представители государственного пожарного надзора, которые пришли в гости к воспитанникам детского сада, предоставили ребятам возможность превратиться из детсадовцев в сотрудников МЧС России: мальчишки и девчонки облачались в боевую одежду пожарных, примеряли пожарные каски и спасали «пострадавших» - плюшевых медведей и зайцев, а также ребят из дружины юных пожарных, которые «просили о помощи».
Кроме того, они научились правильно вызывать пожарно-спасательную службу – ведь от того, как быстро человек в случае происшествия сможет вспомнить телефон вызова пожарных и спасателей (с мобильных телефонов – «101») и правильно объяснит, где и что произошло, зависят порой человеческие жизни.
Государственный инспектор пожарного надзора по Камчатскому краю Жанна Музыченко рассказала детям, почему во время пожара нельзя прятаться под кроватью или в шкафу, а также о том, как правильно действовать, если покинуть горящее помещение не получается.
Ребята из дружины юных пожарных загадывали малышам загадки об огне и причинах возникновения пожаров, пели песни на противопожарную тематику и показывали сценки с правилами пожарной безопасности.
«Уроки по правилам пожарной безопасности проходили в игровой форме в течение трех дней. За это время были охвачены все группы – от младшей до старшей, все воспитанники детского сада узнали о том, как не допустить пожара и как вести себя в случае его возникновения», - отмечает Ж. Музыченко.
В завершение детей ждали подарки от Всероссийского добровольного пожарного общества.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
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