Судебные приставы вышли в общероссийский рейд

06.12.2017 12:21:20 (GMT+12)

Управление ФССП по Камчатскому краю, наряду со всеми территориальными органами ФССП России, приняло участие в общероссийском рейде.



Массовые выходы судебных приставов по адресам должников будут проходить в течение всего декабря в рамках проводимой акции «В Новый год — без долгов». В каждом из отделов были сформированы специальные «Группы принудительного исполнения», часть из которых будет проводить обходы в вечернее время.



4 декабря темой рейдовых мероприятий стало взыскание задолженности по алиментным платежам и заработной плате. Это самые важные социально значимые направления в работе судебных приставов.



В ходе рейдов были проведены проверки имущественного положения должников. В рамках рейда наложено 23 ареста на имущество должников, составлено 8 административных протоколов.



Бухгалтерии 14 организаций были проверены на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обязательствам из заработной платы должников.



Более 1700 адресов обошли судебные приставы. Тем же, кого застать по месту жительства не удалось, были оставлены приглашения о посещении отделов судебных приставов. Всего было вручено 691 повестка о явке к судебному приставу-исполнителю.



По итогам проведенного рейда была проведена работа по 1721 исполнительному производству. Погашено задолженностей на общую сумму более 1,1 млн рублей.



Аналогичный рейд пройдет 11 декабря по исполнительным производствам о взыскании фискальных платежей.





Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.

