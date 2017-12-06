В Милькове сегодня

06.12.2017 12:19:18 (GMT+12)

В Милькове сегодня холодно. Утром температура воздуха была немного ниже 30 градусов мороза... К счастью, безветренно и тихо. Декабрь набирает силушку!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

