С Днем добровольцев!

06.12.2017 11:12:37 (GMT+12)

5 декабря – особенный день. На протяжении трех десятилетий во всем мире в этот день принято чествовать людей, которые тратят свое свободное время на благо общества. Эти люди – добровольцы (волонтеры).



Международный день добровольцев был утвержден в 1985 году резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. Посредством введения этого дня ООН напомнила всем мировым государствам о том, что общество должно знать о немалом вкладе добровольцев во все сферы жизнедеятельности. Во Всемирной декларации добровольцев говорится, что волонтеры имеют право отдавать свое время, энергию и талант коллективным и индивидуальным акциям, не ожидая при этом вознаграждения. С 2017 года в нашей стране День волонтера будет впервые отмечаться официально– соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе говорится, что праздник учрежден во имя экономического и социального развития страны.



История природных парков Камчатки тесно связана с волонтерским движением. Благодаря волонтерам была построена первая инфраструктура на территории природных парков "Налычево" и "Быстринский", управление которыми сегодня осуществляет КГБУ "Природный парк "Вулканы Камчатки". И до сих пор каждое лето на эти территории отправляются неравнодушные люди, готовые поддерживать заповедные территории Камчатки не только словом, но и делом. Большой вклад в сохранение уникальной камчатской природы вносят волонтеры и на территории Ключевского и Южно-Камчатского природного парков, лососевого заказника "Река Коль".



В этом году на территории природных парков, находящихся под управлением КГБУ "Природный парк "Вулканы Камчатки", трудились 15 волонтёров из разных городов России и мира. Среди добровольцев – камчатцы, жители городов Москва, Екатеринбург, Томск, Оренбург, граждане иностранных государств – Германии и Франции. Волонтеры оказывали помощь сотрудникам природоохранного учреждения в мелких строительных и хозяйственных работах, обустройстве и расчистке экологических троп, проводили экскурсии для посетителей природного парка "Налычево" на базе Центра экологического просвещения им. В. Семенова.



Стоит отметить, что волонтерство – уникальная возможность познать прекрасный и удивительный мир Камчатки, посетить труднодоступные уголки полуострова, познакомиться с интересными людьми, а также оставить свой след в деле сохранения окружающей среды.



Волонтеры природных парков Камчатки с радостью делятся своими впечатлениями от пребывания на особо охраняемых природных территориях регионального значения. Приведем лишь небольшую часть этих отзывов, иллюстрируя удивительную жизнь добровольцев в единении с природой:



Волонтер Галина Раева: "Хочется немного поделиться полученным впечатлением от красивейшего места на Земле – Камчатки. Я и мой сын Дима устроились поработать волонтерами в парке "Налычево" в июле-августе 2017 года. Это был наш первый (и, надеемся, не последний) приезд на Камчатку, и мы рады, что знакомство с полуостровом началось с потрясающей Налычевской долины с ее ручьями и речками, горячими источниками, цветущими ирисами и видами на заснеженные вулканы. Честно говоря, мы некоторое время колебались, прежде чем принять решение о поездке: я не горела желанием целыми днями работать "за бесплатно". Но мы все же решили попробовать и, честное слово, ни на минуту не пожалели об этом! Буквально с первого дня я и Дима были приятно удивлены теплой поддержкой и терпением к нам со стороны сотрудников Парка. И в дальнейшем, когда начались трудовые будни, мы не раз убеждались, что именно теплые товарищеские взаимоотношения в небольшом коллективе руководства кордона – самое главное, что оставляет хорошие воспоминания и положительный опыт от волонтерской работы. Кроме того, общаясь с гостями нашего кордона и волонтёрами из других городов России, нам показалось, что на Камчатке собираются особенно добрые, честные и отзывчивые люди. Мы благодарны администрации и сотрудникам Парка за наш первый и такой положительный волонтерский опыт и хотели бы в будущем еще не раз оказывать посильную помощь заповедникам и природным паркам Камчатки и других регионов".



Волонтер Иван Масленников: "Лето этого года, пожалуй, самое интересное в моей жизни. Я провел почти месяц в качестве волонтёра у подножья вулкана Толбачик. Я не впервые задумывался поработать добровольцем, но в этом году мои намерения осуществились. Это были 20 дней, наполненных смыслом. Новые интересные места, новые интересные люди. Осознание того, что делаешь действительно полезное дело. Вместе с сотрудниками парка мы занимались благоустройством лагеря на стоянке Клешня. Условия и режим работы были построены так, что у нас оставалось время и была возможность самостоятельно осмотреть окрестности, посетить интересные места в районе вулкана. В нашем лагере останавливались туристы из разных городов и стран. Знание английского языка позволяло мне заводить хотя порой и мимолётные, но очень интересные знакомства. А дружбу, которая возникла в этом волшебном месте, я сохраню на долгие годы! Сотрудники парка в свободное время с удовольствием делились информацией о находящихся неподалеку интересных местах и маршрутах. Так что мне без проблем удалось за короткий срок осмотреть вокруг всё самое интересное и даже больше. В следующем году, если будет такая возможность, я снова отправлюсь добровольцем в какое-нибудь другое, не менее интересное место!"



Волонтер Елена Соловьева: "Я счастлива, что мне удалось побывать в самом сердце Камчатки – в Ключевском природном парке. Здесь я занималась хозяйственными работами, помогала сотрудникам парка встречать и провожать туристические группы. Во время пребывания на территории, я посетила уникальные, по-настоящему завораживающие места. Сложно описать то, чего никогда не видел – когда на рассвете мы отправились покорять Толбачик, мое дыхание останавливалось! Этот рассвет я буду помнить всю жизнь! Хотелось затаить дыхание и молчать, запомнить все, что вижу, уловить каждый миг.. Ведь я одна на планете увидела это чудо – когда солнце восходит из-за вулкана в месте, где начинается рассвет. Еще я посетила природный парк "Налычево". Это поистине магическое место, оно завораживает своей тишиной и окружением вулканов вокруг! С наступлением осени сама природа окрасила его в фантастические цвета! Ты погружаешься в волшебную атмосферу, наслаждаясь горячими источниками и теряя связь с реальностью. В парке я занималась уборкой территории, готовила еду. На обратном пути вместе с другими волонтерами и сотрудниками парка прокладывали маршрут, маркировали тропу, снимали мосты. Это был самый лучший мой поход. После этого я точно поняла для себя, что по Камчатке нужно именно ходить! Хочу сказать, что очень благодарна "Вулканам Камчатки" за предоставленную возможность побывать на Камчатке, на краю Земли... Здесь я встретила необыкновенно отзывчивых людей, готовых в любой момент прийти на помощь".



Природный парк "Вулканы Камчатки" выражает каждому добровольцу большую благодарность за активное участие в деле сохранения окружающей среды и объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Пусть вам покоряются новые вершины и открываются удивительные и неповторимые места на планете Земля!



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе природного парка «Вулканы Камчатки».



Фото: "Природный парк Ключевской" (с) Елена Соловьева.