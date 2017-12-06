В День волонтёра Кроноцкий заповедник объявляет о наборе добровольцев на 2018 год

06.12.2017 11:12:37 (GMT+12)

Ежегодно в добровольческой программе на территориях Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника участвуют более 100 человек. Помощники задействованы в хозяйственной, научной, эколого-просветительской деятельности. Накануне специалисты разработали план работ на полевой сезон 2018 года.



В грядущем полевом сезоне стартует программа по развитию новых туристических маршрутов на территориях Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника. Это необходимо для снижения антропогенной нагрузки на популярные туристические объекты, такие, как Долина гейзеров и Курильское озеро и показа гостям не менее интересных природных достопримечательностей. Для подготовки троп потребуется помощь добровольцев-мужчин, готовых к жизни в полевых условиях, в том числе в палатках, и серьёзным физическим нагрузкам. Работы по расчистке троп будут проходить сменами по три недели с мая по сентябрь в сопровождении государственных инспекторов.



"Традиционно основные хозяйственные работы летом и осенью будут проходить на кордонах "Долина гейзеров" и "Узон" в Кроноцком заповеднике, "Озерной" и "Травяной" в Южно-Камчатском заказнике. Мужчины будут помогать готовить кордоны к туристическому и полевому сезонам, строить настильные тропы, разгружать и загружать вертолёты, заниматься мелкими ремонтными работами. От женщин мы ждём помощи в уборке жилых помещений, приготовлении пищи, реализации сувенирной продукции", – сообщила Любовь Загорская, заместитель начальника отдела туризма ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". – Педагоги и опытные вожатые детских оздоровительных лагерей помогут в организации детского экологического лагеря в июле".



Для того, чтобы принять участие в волонтёрской программе Кроноцкого заповедника, нужно скачать заявку на сайте www.kronoki.ru в разделе "Добровольческая деятельность", заполнить её и отправить по e-mail: reservevolunteer@gmail.com. Также можно "постучаться" в друзья на страничке "Добровольцы Кроноцкого" ВКонтакте, ознакомиться с условиями сотрудничества, заполнить заявку и отправить её личным сообщением.



"Без помощников нам сложно было бы осуществлять первостепенные задачи по содержанию в надлежащем виде инфраструктуры во время полевого сезона, проведению полевых исследований, массовых эколого-просветительских мероприятий. Ежегодно к нам приезжают люди из разных регионов России, зарубежных стран, чтобы бескорыстно поучаствовать в развитии заповедного дела и увидеть первозданную природу Камчатки своими глазами. Радует то, что ежегодно растёт число добровольцев с камчатской пропиской, неравнодушных к природе родного края", – рассказал Роман Корчигин, заместитель директора по развитию познавательного туризма и эколого-просветительской деятельности ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".



Добавим, на днях, во время дискуссии "Экологическое волонтёрство – подведение итогов годов экологии" на Всероссийском форуме добровольцев в Москве глава Минприроды РФ Сергей Донской озвучил, что в 2017 году в заповедниках и национальных парках работали около 1 миллиона добровольцев. Министр отметил, что волонтёрство – это уже достаточно привычный атрибут жизни особо охраняемых природных территорий и число подвижников заповедного дела растёт год из года. По словам Донского, Кроноцкий заповедник входит в число лидеров по вовлечению волонтеров в природоохранные проекты.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Кроноцком заповеднике.