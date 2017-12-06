Узнать о долгах — это просто

06.12.2017 11:12:36 (GMT+12)

В рамках проводимой акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы презентовали электронные сервисы ФССП России.



В ноябре и декабре УФССП по Камчатскому краю проводит для жителей полуострова информационную акцию «Узнай о своих долгах».



Приобрести статус «должник» - событие неприятное, однако, никто от него не застрахован. Службой судебных приставов предоставляются различные способы оперативно узнать о возникшей задолженности и инструменты для ее погашения. Узнать о современных технологиях, используемых Службой для удобства граждан, можно в рамках проводимых информационных акций. Судебные приставы регулярно посещают трудовые коллективы полуострова, рассказывая актуальную информацию по вопросам деятельности службы.



Одно из таких мероприятий было проведено для педагогического коллектива средней школы № 2 Петропавловска-Камчатского.



Главной темой лекции стал основной сервис ФССП - «Банк данных исполнительных производств», который позволяет проверить себя, своих друзей и близких, а также контрагентов при покупке движимого или недвижимого имущества на предмет наличия или отсутствия задолженности.



Педагоги узнали, что на официальном сайте УФССП России по Камчатскому краю можно также сразу оплатить имеющийся долг с помощью различных платежных систем, или распечатать квитанции с реквизитами для оплаты.



Современные технологии заняли свое неотъемлемое место в жизни современного человека, поэтому в ходе презентации особый акцент был сделан на приложение ФССП России для мобильных устройств с операционными системами Android, IOS и Windows Phone, которое доступно для бесплатного скачивания в соответствующих «магазинах» приложений. Многие учителя уже в ходе лекции установили приложение на свои смартфоны и проверили, нет ли у них долгов, а некоторые оформили подписку на электронный сервис получения уведомлений.



Каждый педагог получил от судебных приставов памятку «Три шага, чтоб не чувствовать себя должником» по использованию сервиса «Банк данных исполнительных производств» с информацией о последствиях неуплаты задолженностей.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.