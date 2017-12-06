Внимание! Отключение холодного водоснабжения

06.12.2017 11:12:34 (GMT+12)

КГУП «Камчатский водоканал» сообщает, что из-за отключения электроэнергии на ТП- 855 06.12.17 с 11-30 до 15-00 будет прекращена подача холодной воды в дома, расположенные по ул. Солнечная, с 5 по 23 (нечетные).



В связи с вынужденной остановкой из-за повреждения сети водопровода, 06.12.17 с 14-00 до 18-00 будет прекращена подача холодного водоснабжения в дома, расположенные по ул. Туристический пр., с 1 по 22.



Кроме этого, с 13-00 до 17-00 холодное водоснабжение будет отсутствовать в домах, расположенных по ул. Ломоносова, 1/1, 1/2, 1/3.