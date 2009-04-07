Прокуратура: норматив по теплу отстояли

06.12.2017 10:53:27 (GMT+12)

Усть-Камчатская межрайонная прокуратура на самостоятельном участке в поселке Ключи Камчатского края в июле текущего года выявила нарушения в начислении платы за коммунальные услуги, предоставленные жителям Ключей.



Согласно законодательству при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими нормативные, размер платы за такую коммунальную услугу подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от ее оплаты.

По нормативам при эксплуатации систем центрального горячего водоснабжения температура воды в местах водозабора не должна быть ниже +60 °C. Допустимое отклонение температуры горячей воды в ночное время составляет не более чем на 5 °C, в дневное - не более чем на 3 °C.

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а каждые 3 °C отступления от допустимых отклонений размер платы за коммунальную услугу снижается на 0,1 процента размера платы за каждый час отступления от допустимых отклонений суммарно в течение расчетного периода. Если же из крана течет вода температурой ниже 40 °C, оплата производится по тарифу за холодную воду.

Установлено, что в течение трех месяцев, с 1 марта по 31 мая текущего года, в многоквартирных домах поселка Ключи температура горячей воды была ниже 60 °C, а в отдельные дни мая ниже 40 °C.



Перерасчет платы за горячее водоснабжение не производился.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений исполнителю по предоставлению коммунальной услуги – обществу с ограниченной ответственностью «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».



Коммунальщики отклонили представление, указав, что обращаться с таким требованием надо было в МАУ «РКЦ ЖКУ», осуществляющее расчеты и начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.



Прокуратура потребовала от управляющей организации вернуться к рассмотрению представления, поскольку расчетно-кассовый центр производит расчеты и начисления на основании сведений, поступивших от управляющей компании либо ресурсоснабжающей организации, которые и производят непосредственную фиксацию температурного режима.

В октябре представление рассмотрено повторно и удовлетворено. В настоящее время перерасчет платы фактически завершен.



Виновное должностное лицо, которое не обеспечило предоставление соответствующих сведений в расчетно-кассовый центр, не смогли привлечь к ответственности в связи с увольнением.

Для сведения: Требования к условиям и порядку предоставления коммунальных услуг населению определены Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

Пунктом 3 Правил установлено: предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется круглосуточно (коммунальной услуги по отоплению - круглосуточно в течение отопительного периода), то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг; предоставление коммунальных услуг осуществляется в необходимых потребителю объемах в переделах технической возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется предоставление коммунальных услуг.



При предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом или нежилом помещении или на общедомовые нужды в многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги (пункт 98 Правил).

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009 № 20 утверждены Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 2.1.496-09.

Согласно пункту 3.1.10. указанных требований при эксплуатации систем центрального горячего водоснабжения температура воды в местах водозабора не должна быть ниже +60 °C, статическом давлении не менее 0,05 мПа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой.



Пунктом 5 раздела II Приложения № 1 к Правилам определено, что допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании: в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5 °C; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3 °C.



За каждые 3 °C отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный период, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период, за каждый час отступления от допустимых отклонений суммарно в течение расчетного периода. За каждый час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора ниже 40 °C, суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду.



Лариса ШУНИНА,старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению

