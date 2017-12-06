#КамчаткаНаЛапуНеДаёт

06.12.2017 10:45:29 (GMT+12)

Борьба с коррупцией и экономической преступностью является одним из приоритетных направлений деятельности МВД России. Мероприятия, направленные на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в данной сфере, осуществляются непрерывно. 9 декабря мировая общественность отмечает День борьбы с коррупцией.



Полицейские и представители общественного совета при УМВД России по Камчатскому краю напомнят камчатцам о недопустимости совершения преступлений коррупционной направленности. Сотрудники различных подразделений выступят на радио и посетят университеты с тематическими лекциями. Стражи правопорядка расскажут о причинах возникновения коррупции, ее видах и об ущербе, который она наносит региону и стране. Цель таких встреч - формирование у граждан страны отрицательного отношения к коррупционным правонарушениям, а также повышение уровня знания законодательства о противодействии коррупции.



В этом году специально к 9 декабря в рамках проекта «Камчатка без коррупции» общественным советом совместно с УМВД России по Камчатскому краю выпущены наклейки «Камчатка на лапу не даёт». Если вы поддерживаете этот лозунг и хотите присоединиться к акции, то можете прийти в Управление МВД России по Камчатскому краю (Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 126, автобусная остановка «УВД») в пресс-службу и забрать свою наклейку (телефон 43-50-45, 27-13-03). Выразить свою нетерпимость к проявлениям коррупции и поддержать акцию можно в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/41mvd ) и «Одноклассники» (https://ok.ru/group/52101083627665 ), сделав репост или разместив у себя на странице логотип акции с хештегом #КамчаткаНаЛапуНеДаёт. Здесь же проводится анонимный опрос посетителей на тему: «Как Вы считаете, каковы основные причины коррупции?».



Напомним, что сообщить о фактах коррупции можно по телефону доверия, который входит в «горячую линию МВД России» и работает круглосуточно: 8 (415-2) 42-53-53.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

