Происшествия на дорогах края

06.12.2017 10:42:50 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 19 столкновений без пострадавших и два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили различные травмы.



Выявлены четыре водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ещё три водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Выявлены 10 пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения. Выявлены 14 водителей, которые сели за руль транспортного средства, не имея права управления. 61 водитель управлял транспортным средством, не используя ремни безопасности. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещён один гражданин.



5 декабря в 18:15 в п. Усть-Камчатск в районе дома №43 по улице Горького 33-летний усть-камчатец, управляя автомобилем «Тойота Калдина», совершил наезд на пешехода, 31-летнюю девушку, которая шла по правой стороне проезжей части. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в усть-камчатскую районную больницу.



В 19:17 напротив дома № 3 «Б» по проспекту Таранца в г. Петропавловске-Камчатском 69-летний житель краевого центра, управляя автомашиной «Шевроле Круз», совершил наезд на пешехода, 60-летнюю гражданку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила пешеход, она с различными травмами госпитализирована в реанимационное отделение камчатской краевой больницы.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

