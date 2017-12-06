06.12.2017 10:40:50 (GMT+12)
Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Приморского края. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.1 ст.158 УК РФ (кража).
По данным следствия, в сентябре 2017 обвиняемый, находясь в гостях у своих знакомых, в ходе распития спиртных напитков познакомился с потерпевшей. После того, как алкоголь закончился, обвиняемый совместно с потерпевшей пошли в магазин.
После покупки спиртного, проходя мимо нежилого сооружения, расположенного между домами № 6 и № 7 по улице Петра Ильичева в городе Петропавловске-Камчатском, обвиняемый предложил женщине вступить с ним в интимные отношения. Получив отказ, злоумышленник ножом нанес не менее семи ударов в область шеи потерпевшей.
После совершения убийства женщины, он похитил денежные средства в сумме 4 тысячи рублей, находящиеся в одежде женщины и скрылся с места преступления.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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