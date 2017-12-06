Обзор газеты "Московский комсомолец на Камчатке" за 6 декабря 2017 года

06.12.2017 09:50:59 (GMT+12)

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ИЛЮХИНА. Губернатор ответит на вопросы жителей края в прямом эфире.



44 МИЛЛИОНА НЕ ХВАТИЛО, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ ЛИВНЁВКУ. Люди жалуются на "вечный" ремонт на проспекте Победы.



ТАЙНА АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК. Как продвигали "своих" на конкурс.