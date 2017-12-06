Обзор газеты "Московский комсомолец на Камчатке" за 6 декабря 2017 года

06.12.2017 09:50:59 (GMT+12)
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ИЛЮХИНА. Губернатор ответит на вопросы жителей края в прямом эфире.
44 МИЛЛИОНА НЕ ХВАТИЛО, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ ЛИВНЁВКУ. Люди жалуются на "вечный" ремонт на проспекте Победы.
ТАЙНА АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК. Как продвигали "своих" на конкурс.
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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