Обзор газеты "Московский комсомолец на Камчатке" за 6 декабря 2017 года

06.12.2017 09:50:59 (GMT+12)

Обзор газеты "Московский комсомолец на Камчатке" за 6 декабря 2017 года

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ИЛЮХИНА. Губернатор ответит на вопросы жителей края в прямом эфире.

44 МИЛЛИОНА НЕ ХВАТИЛО, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ ЛИВНЁВКУ. Люди жалуются на "вечный" ремонт на проспекте Победы.

ТАЙНА АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК. Как продвигали "своих" на конкурс.  

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page