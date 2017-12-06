Обзор газеты "Камчатское время" за 6 декабря 2017 года

06.12.2017 09:40:14 (GMT+12)

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ "БЕРИНГИЯ". Дистанция свяжет село Мильково Камчатского края и село Марково Чукотского автономного округа.



ГЛУБИНКА: ПЕЧАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. Первый зампред Заксобрания Камчатского края Андрей Копылов провел в Усть-Камчатске совещание по проблемам ЖКХ.



ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ... К 50-летию туристического клуба "Вилюй".



У "ЖУРАВЛИКА" ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 55 лет исполнилось детскому саду "Журавлик" в поселке Пионерский.



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