Обзор газеты "Камчатское время" за 6 декабря 2017 года

06.12.2017 09:40:14 (GMT+12)
БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ "БЕРИНГИЯ". Дистанция свяжет село Мильково Камчатского края и село Марково Чукотского автономного округа.
ГЛУБИНКА: ПЕЧАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. Первый зампред Заксобрания Камчатского края Андрей Копылов провел в Усть-Камчатске совещание по проблемам ЖКХ.
ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ... К 50-летию туристического клуба "Вилюй".
У "ЖУРАВЛИКА" ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 55 лет исполнилось детскому саду "Журавлик" в поселке Пионерский.
303 ВОДИТЕЛЯ ПОЛУЧИЛИ РЕМНЯ!
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+