Камчатский метеокомментарий, 6 декабря (340/25)

06.12.2017 05:45:03 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было -12°C, пасмурно, ветер северный, 3 м/с, атмосферное давление: 742 мм рт. ст., относительная влажность: 62%.



Предварительный прогноз:



Утро: -12°С, пасмурно, без осадков.



День: -10°С, пасмурно, без осадков.



Вечер: -9°С, пасмурно, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 7’47’’ (-2”).



Луна: 87%, стареющая.



Сегодня — Митрофан.



Народ приметил: Если в этот день идёт снег и дует северный ветер, то 6 июня жди дождя и ветра с севера.



Говорили: "Если 6 декабря моросил снег, и ветер с севера, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает".



Берегите себя!



С уважением,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 6 декабря, 4.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



