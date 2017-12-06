Камчатский метеокомментарий, 6 декабря (340/25)

06.12.2017 05:45:03 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 6 декабря (340/25)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было -12°C, пасмурно, ветер северный,  3 м/с, атмосферное давление: 742 мм рт. ст., относительная влажность: 62%.

Предварительный прогноз:

Утро: -12°С, пасмурно, без осадков.

День: -10°С, пасмурно, без осадков.

Вечер: -9°С, пасмурно, без осадков.

Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.

Долгота светового дня: 7’47’’ (-2”).

Луна: 87%, стареющая.

Сегодня — Митрофан.

Народ приметил: Если в этот день идёт снег и дует северный ветер, то 6 июня жди дождя и ветра с севера.

Говорили: "Если 6 декабря моросил снег, и ветер с севера, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает".

Берегите себя!

С уважением,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  6 декабря, 4.45 (кмч).

Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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