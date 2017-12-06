Камчатский метеокомментарий, 6 декабря (340/25)

06.12.2017 05:45:03 (GMT+12)
В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было -12°C, пасмурно, ветер северный, 3 м/с, атмосферное давление: 742 мм рт. ст., относительная влажность: 62%.
Предварительный прогноз:
Утро: -12°С, пасмурно, без осадков.
День: -10°С, пасмурно, без осадков.
Вечер: -9°С, пасмурно, без осадков.
Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 7’47’’ (-2”).
Луна: 87%, стареющая.
Сегодня — Митрофан.
Народ приметил: Если в этот день идёт снег и дует северный ветер, то 6 июня жди дождя и ветра с севера.
Говорили: "Если 6 декабря моросил снег, и ветер с севера, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает".
Берегите себя!
С уважением,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 6 декабря, 4.45 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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