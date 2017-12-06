Добрый вечер, Камчатка!

06.12.2017 05:40:40 (GMT+12)

Поздравляем всех тех, у кого сегодня день рождения или какое-либо иное торжество!



Сегодня среда, 6 декабря 2017 года. По старому стилю сегодня 23 ноября.



Свт. Амфилохия, еп. Иконийского (после 394). Свт. Григория, еп. Акрагантийского (VI–VII). Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия (1263). Свт. Митрофана, в схиме Макария, еп. Воронежского (1703).



Мчч. Сисиния, еп. Кизического (III), и Феодора Антиохийского (IV).



Прмч. Серафима Тьевара (1931); св. Иоанна Васильева исп. (1932); сщмч. Елеазара Спиридонова пресвитера и мч. Александра Уксусова (1937).



По мусульманскому календарю — 17 рабии аль-ауваля [III] 1439 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 18 кислева 5778 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День работников Министерства связи и информационных технологий Азербайджана.



День прокуратуры Республики Казахстан.



День независимости Финляндии.



День Конституции в Испании.



День святого Николая у западных христиан.



День святого Николая в Греции.



6 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ



1240 После долгой осады монголо-татарские войска ворвались в Киев.



1492 Христофор Колумб открыл остров Гаити.



1590 Царским указом был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому.



1741 В результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна.



1768 В Эдинбурге увидела свет первая тетрадка первого тома «Encyclopedia Britannica».



1917 В канадском порту Галифакс столкнулись норвежский грузовой пароход «Имо» и французское грузовое судно «Монблан».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1421 Генрих VI, король Англии (1422-1471), последний из династии Ланкастеров.



1742 Никола Леблан, французский химик-технолог.



1778 Жозеф Луи Гей-Люссак, французский физик, химик, открывший бор, изобретатель.



1813 Николай Огарев, русский поэт, публицист, революционер.



1823 Фридрих Мюллер, немецкий и английский филолог, востоковед.



1870 Николай Лосский русский философ.



1899 Николай Баталов, советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.



1910 Туллио Крали, итальянский художник-футурист, один из основоположников аэроживописи.



1913 Николай Амосов, советский хирург-кардиолог, русский писатель, академик.



1913 Сергей Залыгин, советский писатель и общественный деятель, академик РАН.



1927 Владимир Наумов, советский и российский режиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР



1957 Михаил Евдокимов, советский артист эстрады, актер, Заслуженный артист РФ, государственный деятель.



1958 Александр Балуев, советский и российский актер театра и кино.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения! Берегите себя!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



