Добрый вечер, Камчатка!

06.12.2017 05:40:40 (GMT+12)
Поздравляем всех тех, у кого сегодня день рождения или какое-либо иное торжество!
Сегодня среда, 6 декабря 2017 года. По старому стилю сегодня 23 ноября.
Свт. Амфилохия, еп. Иконийского (после 394). Свт. Григория, еп. Акрагантийского (VI–VII). Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия (1263). Свт. Митрофана, в схиме Макария, еп. Воронежского (1703).
Мчч. Сисиния, еп. Кизического (III), и Феодора Антиохийского (IV).
Прмч. Серафима Тьевара (1931); св. Иоанна Васильева исп. (1932); сщмч. Елеазара Спиридонова пресвитера и мч. Александра Уксусова (1937).
По мусульманскому календарю — 17 рабии аль-ауваля [III] 1439 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 18 кислева 5778 г.
ЕСТЬ ПОВОД
День работников Министерства связи и информационных технологий Азербайджана.
День прокуратуры Республики Казахстан.
День независимости Финляндии.
День Конституции в Испании.
День святого Николая у западных христиан.
День святого Николая в Греции.
6 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ
1240 После долгой осады монголо-татарские войска ворвались в Киев.
1492 Христофор Колумб открыл остров Гаити.
1590 Царским указом был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому.
1741 В результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна.
1768 В Эдинбурге увидела свет первая тетрадка первого тома «Encyclopedia Britannica».
1917 В канадском порту Галифакс столкнулись норвежский грузовой пароход «Имо» и французское грузовое судно «Монблан».
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1421 Генрих VI, король Англии (1422-1471), последний из династии Ланкастеров.
1742 Никола Леблан, французский химик-технолог.
1778 Жозеф Луи Гей-Люссак, французский физик, химик, открывший бор, изобретатель.
1813 Николай Огарев, русский поэт, публицист, революционер.
1823 Фридрих Мюллер, немецкий и английский филолог, востоковед.
1870 Николай Лосский русский философ.
1899 Николай Баталов, советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.
1910 Туллио Крали, итальянский художник-футурист, один из основоположников аэроживописи.
1913 Николай Амосов, советский хирург-кардиолог, русский писатель, академик.
1913 Сергей Залыгин, советский писатель и общественный деятель, академик РАН.
1927 Владимир Наумов, советский и российский режиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР
1957 Михаил Евдокимов, советский артист эстрады, актер, Заслуженный артист РФ, государственный деятель.
1958 Александр Балуев, советский и российский актер театра и кино.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения! Берегите себя!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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