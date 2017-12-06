Добрый вечер, Камчатка!

06.12.2017 05:40:40 (GMT+12)

Добрый вечер, Камчатка!

Поздравляем всех тех, у кого сегодня день рождения или какое-либо иное торжество!

Сегодня среда, 6 декабря 2017 года. По старому стилю сегодня 23 ноября.

Свт. Амфилохия, еп. Иконийского (после 394). Свт. Григория, еп. Акрагантийского (VI–VII). Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия (1263). Свт. Митрофана, в схиме Макария, еп. Воронежского (1703).

Мчч. Сисиния, еп. Кизического (III), и Феодора Антиохийского (IV).

Прмч. Серафима Тьевара (1931); св. Иоанна Васильева исп. (1932); сщмч. Елеазара Спиридонова пресвитера и мч. Александра Уксусова (1937).

По мусульманскому календарю — 17 рабии аль-ауваля [III] 1439 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 18 кислева 5778 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День работников Министерства связи и информационных технологий Азербайджана.

День прокуратуры Республики Казахстан.

День независимости Финляндии.

День Конституции в Испании.

День святого Николая у западных христиан.

День святого Николая в Греции.

6 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ

1240  После долгой осады монголо-татарские войска ворвались в Киев.

1492  Христофор Колумб открыл остров Гаити.

1590  Царским указом был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому.

1741  В результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна.

1768  В Эдинбурге увидела свет первая тетрадка первого тома «Encyclopedia Britannica».

1917  В канадском порту Галифакс столкнулись норвежский грузовой пароход «Имо» и французское грузовое судно «Монблан».

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1421  Генрих VI, король Англии (1422-1471), последний из династии Ланкастеров.  

1742  Никола Леблан, французский химик-технолог.  

1778  Жозеф Луи Гей-Люссак, французский физик, химик, открывший бор, изобретатель.  

1813 Николай Огарев, русский поэт, публицист, революционер.  

1823  Фридрих Мюллер, немецкий и английский филолог, востоковед.  

1870  Николай Лосский русский философ.  

1899  Николай Баталов, советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.

1910  Туллио Крали, итальянский художник-футурист, один из основоположников аэроживописи.  

1913  Николай Амосов, советский хирург-кардиолог, русский писатель, академик.  

1913  Сергей Залыгин, советский писатель и общественный деятель, академик РАН.  

1927  Владимир Наумов, советский и российский режиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР  

1957  Михаил Евдокимов, советский артист эстрады, актер, Заслуженный артист РФ, государственный деятель.  

1958  Александр Балуев, советский и российский актер театра и кино.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения! Берегите себя!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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