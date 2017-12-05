Камчатский гороскоп, 6 декабря

05.12.2017 22:55:42 (GMT+12)

Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:



Сегодня создается нестабильный общий фон, провоцирующий вызывающее или нестандартное поведение, толкающий на риск, агрессию или экспромт. Эмоциональный дискомфорт может стать благом, если направлен на конструктивные, а не разрушительные цели. Душевный подъем будет отличным источником энергии, если нужно справиться со срочной задачей, ликвидировать неисправность, отразить атаку, восстановить защиту, сделать финальный бросок и довести дело до конца. Не стоит устраивать «крестовые походы» во имя устаревающих идей. Не рекомендуется старт с нуля. Без должного мастерства, высока вероятность травм, конфликтов, авралов и других нештатных ситуаций.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Космонавтов.



Рейтинг дня: 4.



День благоприятен для жителей улиц Толстого, Рыбацкой, Владивостокской, Камчатской, Горького, Космического проезда, районов 9 км, 11 (в краевом центре), Поротова (в Елизове), поселка Таежный, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.